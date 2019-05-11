Армия и оружие
Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНРРИА Новости 18:07
Украинские военнослужащие в Донбассе отказались идти на боевую операцию в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию ДНР и застрелили своего командира, который угрозами пытался заставить их выполнить приказ.
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