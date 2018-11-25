с чего всё началось

По словам Филипоненко, с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине, передает РИА Новости. Заявление же штаба ООС не соответствует действительности и не имеет ничего общего с реальным положением, добавил представитель ЛНР.

Армия и оружие Армия и оружие Специалисты российских войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо

Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины обвинили Россию в обстреле корабельной группы

Армия и оружие Армия и оружие Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили об обстреле Украиной юга республики из минометов

Армия и оружие Армия и оружие Business Insider объяснил популярность С-400 за рубежом Как отмечает издание, в последние годы России удалось заключить многочисленные контракты на поставку С-400.

Армия и оружие Армия и оружие В России разрабатывают танк-беспилотник с пушкой-рельсотроном Сообщается, что в России планируют строительство танков с электромагнитными пушками и боевыми лазерами.

Армия и оружие Армия и оружие Новым главой Генштаба армии Израиля стал Авив Кохави Правительство Израиля утвердило в воскресенье новым главой Генштаба израильской армии генерала Авива Кохави, который заменит на этой должности Гади Айзенкота 15 января 2019 года.

Армия и оружие Армия и оружие Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией «Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию

Армия и оружие Армия и оружие Британия опасалась химатаки на миноносец после отравления в Солсбери Находившийся в Черногории экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan получил распоряжение экстренно вернуться на борт корабля, когда стало известно об инциденте с отравлением в Солсбери 4 марта.

Армия и оружие Армия и оружие Президент Латвии посетил зону конфликта в Донбассе Глава Латвии решил посетить зону конфликта в рамках своего визита на Украину, где ему еще предстоит ряд переговоров с лидерами государства.

Армия и оружие Армия и оружие Морские пехотинцы Северного флота прошли горную подготовку Накануне Дня морской пехоты военнослужащие разведывательного батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработали комплекс тренировок по горной подготовке.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские СМИ сообщили о переправке боевиков из Идлиба в Турцию Проправительственная сирийская газета al-Watan со ссылкой на местные источники сообщила, что Турция перевезла значительное число боевиков из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб в палаточный лагерь в турецком городе Нусайбин на границе двух стран.

Армия и оружие Армия и оружие Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России Как передает агентство "Интерфакс", аппарат вылетел с расположенной на Сицилии авиабазы и вел разведку около Калининградской области, находясь на высоте 15 тысяч метров.