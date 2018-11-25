Армия и оружие

Украинские военные отбили свои Рассадки
Вести.Ru
06:28

По словам Филипоненко, с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине, передает РИА Новости. Заявление же штаба ООС не соответствует действительности и не имеет ничего общего с реальным положением, добавил представитель ЛНР.
Вести.Ru06:28
с чего всё началось
"С уверенностью заявляю, что с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине, а заявление штаба ООС [операции объединенных сил] не соответствует действительности и не имеет ничего общего с реальным положением", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр
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