Армия и оружие
Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрамВести.Ru 04:17
Четыре минометных снаряда попали в купол мечети имени Ахатя Брагина в Донецке во время празднования Ураза-байрама, всех верующих эвакуировали до окончания молитвы. Один из очевидцев рассказал о последствиях обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
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