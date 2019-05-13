Армия и оружие
Украинские военные корабли вошли в территориальные воды РоссииAvia.pro вчера в 12:42
Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России. Украинские военные корабли подошли к берегам Российской Федерации на расстояние менее 3 километров и при этом оставались незамеченными. Инцидент произошёл у восточного побережья Азовского моря, рядом с Ейском.
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Должна быть база для таких действий. И в ООС такая база уже есть, и она действует. Даже был случай, когда корабли ВМС подходили на полторы мили к российскому порту. Это было в октябре прошлого года вблизи Ейска. Мы создали такие условия, что российские корабли ближе определенной линии не подходят.
— Сергей Наев, украинский генерал-лейтенантСвободная Пресса вчера в 12:34
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