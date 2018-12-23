Политика
Главам сельских советов Винницкой области в субботу поступили звонки с требованием повлиять на местных священников канонической Украинской православной церкви и организовать провокации возле храмов. Об этом сообщается на сайте просветительского отдела УПЦ.
РИА Новости01:21
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Политика
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму
Резолюции Украины по Крыму Генассамблея ООН третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Порошенко подписал закон о статусе ветеранов для участников ОУН-УПА
Президент Украины Петр Порошенко подписал поправки в закон, усиливающий социальную защиту для участников украинских националистических организаций, в том числе запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА), сообщается на сайте Верховной рады.
Обновлено в 07:23
Политика
Путин реорганизовал кремлевское управление
Кремлевское управление по обеспечению конституционных прав граждан получит новые функции - такой указ подписал президент.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
WP узнала о беседе Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии
Американский лидер Дональд Трамп действительно принял окончательное решение о выводе войск из Сирии в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на то что ранее Белый дом опровергал такую информацию, написало издание The Washington Post.
Обновлено в 03:24
Политика
В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»
Обновлено в 04:15
Политика
На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль
Обновлено в 02:06
Политика
Илон Маск назвал великолепным российский двигатель РД-180
Обновлено в 03:16
Политика
Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане
Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения.
Обновлено в 05:47
Политика
Путин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с жертвами цунами
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо в связи с жертвами цунами, обрушившегося на берега Зондского пролива.
Обновлено в 04:52
Политика
Макрон призвал Францию к единству и согласию
Президент Франции Эммануэль Макрон после очередной протестной акции "желтых жилетов" призвал установить в стране порядок и спокойствие.
Обновлено в 05:55
Политика
Путин поздравил императора Японии с 85-летием
23 декабря Акихито исполняется 85 лет. День рождения императора отмечается в Японии как национальный праздник и является выходным днем.
Обновлено в 02:48
Политика
National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война
Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest.
Обновлено в 01:48
Политика
Сенат США не смог принять временный бюджет
20 декабря стало известно, что сенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года, который не включал расходы на строительство стены.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95
На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
Обновлено в 03:25
Политика
Трамп рассказал о своем отношении к экс-главе Пентагона
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще несколько лет назад, вопреки возражениям своего окружения, принял решение оставить Джеймса Мэттиса главой американского военного ведомства.
Обновлено в 03:29