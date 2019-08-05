Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флагаИзвестия вчера в 12:54
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу. Очевидцы в соцсетях пишут, что отдыхавшие там граждане Украины, увидев триколор, потребовали от персонала гостиницы снять его.
Читать в источнике
Оценить590
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинские туристы потребовали убрать российский флаг из гостиницы и опозорились
Lenta.ruвчера в 10:51
В Испании граждан Украины «унизили» флагом России и песнями времен войны
Московский Комсомолецвчера в 10:25
Украинские «патриоты» впали в истерику из-за российского флага на испанском курорте
Новостной фронтвчера в 02:47
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 00:01, Ашберн
Футбол
Фанаты «Зенита» посвятили Малкому расистский баннер
Обновлено 04 августа в 15:54
Армия и оружие
Китай пообещал ответить на размещение ракет США
Обновлено вчера в 22:44
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:53
Футбол
«Эвертон» заинтересован в приобретении Ракитича
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может покинуть клуб.
Обновлено вчера в 22:18
Игры
Вышел ремейк Duke Nukem 3D на основе Serious Sam 3
Обновлено вчера в 12:46
Финансы
Курс евро достиг 73 рублей впервые с середины июня
Курс евро к рублю вырос на 0,72% и достиг 72,97 рубля. В предыдущий раз такая отметка была зафиксирована 13 июня.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 12
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
На Кубани женщина убила мужа и пятилетнего сына
33-летняя местная жительница зарезала своего 32-летнего мужа и пятилетнего ребенка.
Обновлено вчера в 11:05
Технологии
Россиян предупредили об опасности видео с лицами знаменитостей
В интернете мошенники начали похищать деньги с помощью фейковых видео, в которых используются лица и голоса известных людей.
Обновлено вчера в 22:41
Футбол
«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
По меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.
Обновлено вчера в 23:47
Здоровье
Бразильские нейрохирурги провели операцию под аккомпанемент пациента
Нейрохирурги удалили злокачественную опухоль головного мозга пациенту, который на протяжении почти всей операции оставался в сознании и даже играл на электронном пианино.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков
Обновлено вчера в 10:34
Здоровье
Определены регионы России с наибольшим количеством врачей
Наибольшее количество врачей на одного человека приходится в Чукотском автономном округе, в Санкт-Петербурге, а также Северной Осетии.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Московский суд заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Осенью 2017 года российский суд заочно арестовал политика и объявил его в международный розыск в связи с обвинением в покушении на убийство.
Обновлено вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
В Челябинске в супермаркете «Пятерочка» обрушились перекрытия
В Челябинске в супермаркете обрушилась плита перекрытий, сообщил РБК сотрудник пресс-центра ГУ МЧС РФ по Челябинской области Михаил Юрин.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 22:40
Теннис
Определился соперник Хачанова по второму кругу турнира в Монреале
Обновлено вчера в 19:05
Общество
В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
В Бурятии на три месяца приостановлена деятельность детского палаточного лагеря на Байкале.
Обновлено вчера в 23:20
Наука
Современное мышление и язык появились одновременно 70 тысяч лет назад
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Минфин США признал Китай валютным манипулятором
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 19:20
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура
Обновлено вчера в 18:16
Технологии
У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года
Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Российский турист скончался после купания во время шторма в Абхазии
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Крыма к России является одним из последствий "соперничества великих держав".
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
ВШЭ пообещала помощь задержанным за одиночные пикеты студентам
Обновлено вчера в 15:15