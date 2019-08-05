Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флагаИзвестия вчера в 12:54

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу. Очевидцы в соцсетях пишут, что отдыхавшие там граждане Украины, увидев триколор, потребовали от персонала гостиницы снять его.
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