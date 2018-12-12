Происшествия

Украинские священники устроили драку на глазах у прихожан
URA.Ru
00:21

Между священниками автокефальной церкви села Винятинцы Тернопольской области Украины произошла потасовка. Конфликт перерос в массовую драку с прихожанами. Протоиерей непризнанной Украинской автокефальной православной церкви Иоанн вел службу в церкви Винятинцы.
URA.Ru00:21
с чего всё началось
Причиной конфликта стал указ о запрете Бойко проводить службу в УАПЦ из-за того, что два месяца назад он вместе с приходом перешел в Киевский патриархат, сообщает издание «20 минут
».
Взгляд.ру00:57

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Украинские священники и прихожане устроили массовую драку в церкви

Народные новости03:27

Украинские священники устроили драку на глазах у прихожан

URA.Ru00:21

На Украине подрались священники и прихожане двух неканонических структур

РИА Новостивчера в 21:41

На Украине священник автокефальной церкви получил травмы в драке с паствой Филарета

ТАССвчера в 20:34

Украинские раскольники не поделили церковь и устроили драку на глазах у верующих

Lenta.ruвчера в 18:52

Сломали посох и ребра: на Украине подрались представители неканонических церквей

РЕН ТВвчера в 17:45

На Украине произошла массовая драка между представителями неканонических церквей

Интерфаксвчера в 17:19
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Происшествия

В Страсбурге произошла стрельба, не менее двух человек погибли

Обновлено в 03:28
Происшествия

СК сообщил о задержании еще одного участника банды Басаева

Следственный комитет России сообщил на своем сайте о задержании еще одного участника банды Шамиля Басаева, Шамиля Казбулатова, по подозрению в нападении на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году.
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Происшествия

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").
Обновлено в 03:34
Происшествия

В ДТП с экскурсионным автобусом под Псковом пострадали девять человек

Представитель оперативного штаба, сформированного на месте ЧС, сообщил РИА Новости, что в результате ДТП получили травмы девять человек.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Уфе расследуют инцидент с распылением газового баллончика в школе

Обновлено в 03:36
Происшествия

Врача скорой помощи избили на «барной» улице Петербурга

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 12 декабря около шести часов утра 18-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения нанес телесные повреждения 25-летнему врачу скорой.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Под Пензой при столкновении трех грузовиков и автобуса погиб человек

В Пензенской области на 408 километре автодороги Нижний Новгород-Саратов произошла массовая авария с участием трех грузовиков и пассажирского автобуса.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Петербурге мужчину дважды обстреляли из проезжавшего автомобиля

Пострадавший сообщил, что при выходе из дома на улицу был обстрелян и проезжавшего автомобиля Daewoo Nexia.
Обновлено в 03:14
Происшествия

На Урале два человека пострадали в ДТП с маршруткой

Легковой автомобиль столкнулся с маршрутной "Газелью" под Нижним Тагилом, пострадали два человека, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ

В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ. Жителей частично эвакуировали с места происшествия, сообщается на сайте ГУ МЧС Омской области.
Обновлено в 03:34
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В Вене экстренно сел самолет с министром обороны Болгарии

Самолет болгарской авиакомпании Bulgaria Air, перевозивший в числе пассажиров членов правительства Болгарии, экстренно приземлился в аэропорту Вены.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Якутии пассажирский Boeing 737 задел хвостом взлетную полосу

Пассажирский авиалайнер Boeing 737 не смог вылететь из аэропорта в якутском Нерюнгри из-за того, что задел хвостовой частью самолета взлетно-посадочную полосу (ВПП), сообщает пресс-служба Дальневосточной прокуратуры на транспорте.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировской области

В Кировской области 31 вагон грузового поезда, перевозившего бокситы, сошел с рельсов.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Пострадавший в резонансном ДТП на Урале ребёнок начал говорить

Пострадавший в резонансном ДТП на улице Фурманова в Екатеринбурге двухлетний мальчик начал говорить. Об этом отец ребёнка заявил в соцсетях.
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Чайка назвал ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

За девять месяцев 2018 года ущерб от коррупционных преступлений в России составил 46 млрд рублей.
Обновлено в 02:47
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