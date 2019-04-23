Политика
Украинские социалисты предложили национализировать фабрику RoshenИзвестия 16:49
Лидер украинской социалистической партии Илья Кива подал иск в суд о признании незаконной приватизации кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко. По его словам, он подал иск после выборов, так как надеется на должное его рассмотрение.
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Трамп провел встречу с основателем Twitter
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере о том, что провел "замечательную встречу" с его основателем Джеком Дорси.
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Два американских стратегических высотных разведывательных самолета U-2S прилетели на авиабазу в Великобритании.
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Де Брёйне пропустит дерби с «Манчестер Юнайтед»
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Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Политика
ЦИК Украины объявил итоги президентских выборов
Обновлено в 11:08
Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
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Названы пять основных симптомов, сигнализирующих о возможном инсульте.
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