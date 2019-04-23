Политика

Украинские социалисты предложили национализировать фабрику RoshenИзвестия 16:49

Лидер украинской социалистической партии Илья Кива подал иск в суд о признании незаконной приватизации кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко. По его словам, он подал иск после выборов, так как надеется на должное его рассмотрение.
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На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в Киеве

РБК12:00

На Украине подали иск о национализации киевской фабрики Roshen, принадлежащей Порошенко

ТАСС11:10

Лидер украинских социалистов призвал национализировать киевскую фабрику Roshen

Ведомости08:20

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News.ru09:25

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Lenta.ru08:46

На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику

Газета.Ru09:46

Лидер Соцпартии Украины попросил суд отменить приватизацию Roshen Петром Порошенко

Царьград09:12
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
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