Политика
На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в КиевеРБК 12:00
Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о «признании незаконной приватизации» кондитерской фабрики им. Карла Маркса действующим президентом Украины Петром Порошенко, сообщается на сайте политического объединения.
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Транспорт
ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми
Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Морская пехота на Севере начала получать модернизированные МТ-ЛБ
Один из вариантов модернизации МТ-ЛБ Как сообщает агенство, в подразделения морской пехоты на Севере поступают серийные тягачи МЛБШ, представляющие собой серийную модернизацию советского МТ-ЛБ.
Обновлено в 11:26
Политика
МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу
Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
Обновлено в 11:16
Общество
На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк
Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
Обновлено в 10:17
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Казани при пожаре в жилом доме погибли три человека
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Авто
Haval сертифицировал кроссовер F7 для России
Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 10:03
Политика
Мадуро заявил, что Трамп не пройдёт
Президент США Дональд Трамп не добьётся своих целей в Венесуэле. Такое заявление сделал глава латиноамериканской республики Николас Мадуро.
Обновлено в 12:29
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Игры
Нейросети улучшили текстуры Fallout: New Vegas в четыре раза
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Политика
В России суд впервые назначил штраф по закону о неуважении к власти
Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Юрия Картыжева по закону о неуважении власти.
Обновлено в 13:22
Общество
Голливудская актриса Фэй Маккензи умерла на 102-м году жизни
Фэй Маккензи родилась 19 февраля 1918 года в семье актёров Роберта Маккензи и Ив Маккензи.
Обновлено в 12:53
Кино
Сергей Собянин поздравил с днем рождения артиста Льва Прыгунова
Обновлено в 05:10
Экономика
Росстат: продукты питания в марте подорожали на 0,6%
Продукты питания в России подорожали в марте на 0,6%, а в странах ЕС подешевели на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:22
Кино
Джером Флинн сыграет в сериале «Тёмная башня»
Ранее сообщалось, что сериал сосредоточится на приключениях молодого Стрелка, то есть актёр может сыграть кого-то из банды «Большие охотники за гробами» — например, её предводителя Элдреда Джонаса или отца Роланда Стивена Дискейна.
Обновлено в 04:28
Политика
Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку
Решение об отставке приняли депутаты на 35-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 23 апреля.
Обновлено в 08:06
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Здоровье
Названы симптомы грядущего инсульта
Названы пять сигналов человеческого организма о грядущем инсульте головного мозга.
Обновлено в 09:44
Политика
Штаб Зеленского сделал важное заявление
Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.
Обновлено в 07:52
Политика
Медведев подписал постановление о снижении тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении тарифов на вывоз мусора.
Обновлено в 10:10
Энергетика
«Нафтогаз» согласился снизить цену газа украинцам
Если же рыночная цена газа для промышленности превысит определенный кабинетом уровень, то цена для населения останется на этом уровне.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Спорт
Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун заявил о завершении карьеры, передает РИА "Новости". Летом фигуристу исполнится 24 года.
Обновлено в 07:08