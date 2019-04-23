На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в КиевеРБК 12:00

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о «признании незаконной приватизации» кондитерской фабрики им. Карла Маркса действующим президентом Украины Петром Порошенко, сообщается на сайте политического объединения.

На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в Киеве

Транспорт ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.

Армия и оружие Морская пехота на Севере начала получать модернизированные МТ-ЛБ Один из вариантов модернизации МТ-ЛБ Как сообщает агенство, в подразделения морской пехоты на Севере поступают серийные тягачи МЛБШ, представляющие собой серийную модернизацию советского МТ-ЛБ.

Политика МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.

Общество На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.

Политика Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.

Авто Haval сертифицировал кроссовер F7 для России Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Политика Мадуро заявил, что Трамп не пройдёт Президент США Дональд Трамп не добьётся своих целей в Венесуэле. Такое заявление сделал глава латиноамериканской республики Николас Мадуро.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Шоу-бизнес Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.

Политика В России суд впервые назначил штраф по закону о неуважении к власти Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Юрия Картыжева по закону о неуважении власти.

Общество Голливудская актриса Фэй Маккензи умерла на 102-м году жизни Фэй Маккензи родилась 19 февраля 1918 года в семье актёров Роберта Маккензи и Ив Маккензи.

Экономика Росстат: продукты питания в марте подорожали на 0,6% Продукты питания в России подорожали в марте на 0,6%, а в странах ЕС подешевели на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Кино Джером Флинн сыграет в сериале «Тёмная башня» Ранее сообщалось, что сериал сосредоточится на приключениях молодого Стрелка, то есть актёр может сыграть кого-то из банды «Большие охотники за гробами» — например, её предводителя Элдреда Джонаса или отца Роланда Стивена Дискейна.

Политика Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку Решение об отставке приняли депутаты на 35-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 23 апреля.

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Здоровье Названы симптомы грядущего инсульта Названы пять сигналов человеческого организма о грядущем инсульте головного мозга.

Политика Штаб Зеленского сделал важное заявление Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.

Политика Медведев подписал постановление о снижении тарифов на вывоз мусора Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении тарифов на вывоз мусора.

Энергетика «Нафтогаз» согласился снизить цену газа украинцам Если же рыночная цена газа для промышленности превысит определенный кабинетом уровень, то цена для населения останется на этом уровне.

Армия и оружие Носитель «Посейдона» спущен на воду Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.

Происшествия По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.