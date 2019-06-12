Армия и оружие

Украинские силовики сообщили о приближении к ДонецкуРИА Новости 12:55

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий. По его словам, расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.
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Украинская армия сообщила о продвижении к границе с Донецком

Телеканал 360°13:02

Украинские силовики сообщили о приближении к Донецку

РИА Новости12:55

Украинская армия вплотную подошла к границе Донецка

News.ru10:31

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Газета.Ru11:11

Украинская армия вплотную приблизилась к границе Донецка

РЕН ТВ10:01

Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка

REGNUM09:17

СМИ: армия Украины вплотную приблизилась к Донецку

Московский Комсомолец11:48
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