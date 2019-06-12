Украинские силовики сообщили о приближении к ДонецкуРИА Новости 12:55

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий. По его словам, расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.

Украинские силовики сообщили о приближении к Донецку

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