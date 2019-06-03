Политика
Украинские силовики соберутся на совещание из-за ролика на YouTubeВести.Ru 02:13
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос проведет совещание из-за ролика, размещенного на YouTube. Видео разместил пользователь под ником 30192. Согласно записи, через три года Румыния, объединившись с Молдавией, пойдет войной на Украину.
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В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:08
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Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Кино
Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Гаджеты
Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона
Обновлено в 08:40
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Политика
Дело возбуждено в отношении главы Госбюро расследований Украины
Ранее сообщалось, что против Порошенко возбудили дело о захвате власти.
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Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Форд против Феррари» с Бэйлом и Дэймоном
Плотный актерский состав, ряд эффектных сцен и общая атмосфера технофильских услад будоражат понимающего зрителя в первом трейлере биографической ленты "Ford против Ferrari" (Ford v. Ferrari, также известна как "Дерзкий вызов").
Обновлено в 05:05
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 08:19
Экономика
Как повышение НДС повлияло на бизнес
Повышение налога имеет чисто негативный эффект на реальный бизнес, это факт.
Обновлено в 08:01
Футбол
«Уфа» проведет два летних сбора в Австрии
Оба УТС пройдут в Австрии по 12 дней с двухдневным перерывом, заявил гендиректор клуба Шамиль Газизов.
Обновлено в 07:15
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Единоборства
Нурмагомедов может вновь встретиться с Макгрегором
Отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов рассказал о предстоящем бое 7 сентября в Абу-Даби.
Обновлено в 04:54
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Авто
АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross
Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.
Обновлено в 08:41
Экономика
Смольный анонсировал минимальный рост тарифов ЖКХ с 1 июля
С 1 июля 2019 года увеличение тарифов на услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге в среднем составит всего 0,4%, а не 4,3%, как планировалось ранее.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Политика
Порошенко захотел стать отцом нации
Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил список партии «Европейская солидарность» для того, чтобы стать не просто депутатом, а отцом нации.
Обновлено в 04:51
Футбол
«Фиорентина» заявила, что Кьеза останется в команде
Нынешние владельцы хотели бы отметить, что Федерико – игрок "Фиорентины", связанный с клубом длительным контрактом, и поэтому, насколько нам известно, Кьеза будет играть во Флоренции в следующем сезоне.
Обновлено в 09:12
Политика
Лужков предложил способ обеспечить Крым водой из Днепра
Экс-мэр Москвы уверен, что подавать до 5 куб. км воды в год из Дона в Крым можно несколькими способами: по трубопроводу на дне или берегу Азовского моря, либо "с предварительной передачей воды из р. Дон в бассейн Кубани, а затем в Крым".
Обновлено в 06:28
Авто
Volvo запустила длительную аренду автомобиля
Обновлено в 07:01
Футбол
Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново»
Сборная России проводит матч с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 09:45
Футбол
Виталий Устинов покинул «Рубин»
Обновлено в 08:15
Футбол
Мишель Платини: «Инфантино поспешил с использованием ВАР на ЧМ-2018»
Бывший президент УЕФА Мишель Платини высказал мнение, что систему ВАР не нужно было использовать на чемпионате мира в России.
Обновлено в 09:07
Футбол
Rambler назвал стоимость подписки на матчи Английской премьер-лиги
Как пояснили в Rambler, до 31 июля годовая подписка на трансляцию матчей будет стоить 2990 рублей, затем ее цена вырастет до 3990 рублей.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40