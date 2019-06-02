Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTubeLenta.ru 13:31

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
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Прокурор Украины Матиос признал слабость Украины после ролика на YouTube

РЕН ТВ20:07

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Украинский прокурор обозвал румын «травоядными хищниками»

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Украинские силовики созывают масштабное заседание из-за видеоролика

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Силовики в Киеве срочно соберутся из-за видео о нападении Румынии

Газета.Ru16:21

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Lenta.ru13:31
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Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

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В Чите полиция ищет авторов надписи про Путина на асфальте

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Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
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В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Экономика

В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ

Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено в 21:03
Общество

Камчатка перешла на цифровое телевещание

Камчатский край одним из первых регионов в стране, вошедших в третью волну, перешёл с аналогового формата телевещания на цифровой, сообщает пресс-служба краевого правительства.
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Происшествия

После сноса памятника Жукову в Харькове возбудили два уголовных дела

Обновлено в 15:19
Происшествия

15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом

В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
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Происшествия

Неймар может сесть в тюрьму на 5 лет

Лидеру сборной Бразилии Неймару грозит тюремный срок в пять лет. Нападающий "Пари Сен-Жермен" обвиняется в изнасиловании.
Обновлено в 21:00
Энергетика

Бахрейн разрешил компаниям с иностранным капиталом добывать нефть и газ

Премьер-министр Бахрейна и дядя короля принц Халифа бен Салман Аль Халифа издал указ, согласно которому компаниям с иностранным капиталом разрешается добыча нефти и природного газа на территории королевства, сообщает официальное информационное агентство островного государства BNA.
Обновлено в 21:00
Происшествия

В Канаде разбился небольшой самолет

В Канаде разбился небольшой самолет с тремя людьми на борту. Об этом 3 июня сообщил телеканал CTV.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

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Армия и оружие

В Северной Осетии впервые проведут мероприятия в рамках форума «Армия-2019»

Мероприятия в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" впервые пройдут в Северной Осетии.
Обновлено в 21:06
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено в 20:25
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
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Экономика

Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки

Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.
Обновлено в 17:55
Общество

Российские школьники пишут сегодня ЕГЭ по русскому языку

На прошлой неделе Рособрнадзор призвал родителей не пускать детей на экзамен, если те чувствуют себя плохо.
Обновлено в 19:03
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«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено в 13:48
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На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Культура

У памятника книге Чехова будут читать стихи Пушкина

6 июня в 12:00, в день рождения Пушкина, у памятника книге Чехова "Остров Сахалин" будет организована площадка декламаций произведений Александра Сергеевича, также пройдут мастер-классы по декоративному творчеству, состоится лекция "Мифы о Пушкине".
Обновлено в 19:14
Общество

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят

Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено вчера в 08:45
Здоровье

Плюс к заработной плате

На северных территориях единовременная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве на вакантные должности в амбулаторное звено составит в пределах 700 тысяч рублей.
Обновлено в 21:19
Религия

Легойда рассказал, как должен жить православный священник

Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

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Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX

Эксперты авиакорпорации Boeing нашли дефекты в направляющих планках предкрылков, установленных на некоторых самолетах Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX.
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Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
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Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17

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Армия и оружие

Испытания китайской ядерной ракеты нового поколения попали на видео

Китай провел успешные испытания баллистической ракеты нового поколения. Она будет запускаться с подводных лодок.
Обновлено в 09:38
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Матиос Анатолий Васильевич
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, юрист. Главный военный прокурор Украины с 27 августа 2014 года, заместитель Генерального прокурора Украины с 27 июня 2014 года. Генерал-полковник юстиции, кандидат юридических наук.
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