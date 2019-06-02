Политика

Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTubeРИА Новости 15:23

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
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Украинских силовиков напугало любительское видео на YouTube

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Россияне разочаровались в отпуске на Кавказе и Черном море и мечтают о загранице

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По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
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Аэропорт Хельсинки предупредил о проблемах с багажом

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В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
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Российские волейболисты обыграли Сербию в матче Лиги наций

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Составлен топ-5 самых доступных лифтбеков в России

Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных лифтбеков на российском рынке.
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Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео

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Матиос Анатолий Васильевич
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, юрист. Главный военный прокурор Украины с 27 августа 2014 года, заместитель Генерального прокурора Украины с 27 июня 2014 года. Генерал-полковник юстиции, кандидат юридических наук.
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