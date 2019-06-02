Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTubeРИА Новости 15:23
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Читать в источнике
Оценить213
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Шоу-бизнес
Яна Рудковская воспитывает сына по примеру Евгения Плющенко
Споры Яны Рудковской со своими хейтерами по поводу воспитания сына Саши, рожденного от Евгения Плющенко, кажется, не закончатся никогда.
Обновлено в 09:16
Экономика
Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей
Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей.
Обновлено в 03:03
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия
На заводе «Кристалл» в Дзержинске МЧС выявило 35 нарушений
Согласно системе проверки компаний (СПАРК), на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области сотрудниками МЧС было выявлено 35 нарушений пожарной безопасности.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Общество
La Libération (Франция): Иннополис — татарский технологический центр (Libération)
Добро пожаловать в Иннополис, совершенно новый город, который полностью посвящен информатике и инновационной экономике.
Обновлено в 10:13
Политика
Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения
Соединенные Штаты считают, что нормы ЕС в плане защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий препятствуют американским компаниям участвовать в разработке вооружений в Европе.
Обновлено в 11:29
Авто
Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс
Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Экономика
Дефицит продуктов может возникнуть в магазинах
Ряд торговых компаний уже уменьшил объем закупаемой продукции. Эксперты уверяют, что дефицита возникнуть не должно, считают эксперты.
Обновлено в 17:48
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Музыка
Мировые звезды выступят на фестивале культуры в дни ПМЭФ
Фестиваль культуры с участием театральных и музыкальных звезд мирового масштаба впервые пройдет в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено вчера в 05:39
Культура
Изгнана из дома, из кино. Роковая судьба любимой Аксиньи Михаила Шолохова
В советском кино Эмма Цесарская первой сыграла Аксинью в «Тихом Доне». Мечтала сняться и у Сергея Герасимова — спустя 26 лет.
Обновлено в 17:01
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений
Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»
Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области
Обновлено в 06:46
Авто
Концепт Lamborghini Marzal 1967 года выходит на публику
Lamborghini Marzal являлся концептуальным автомобилем, представленным на Женевском автосалоне 1967 года.
Обновлено в 14:57
Гаджеты
Qualcomm готовит чипсет Snapdragon 7cx для ноутбуков с Windows 10
Одна из крупнейших проблем, сдерживающих появление ноутбуков с Windows 10 на процессорах ARM, — это их цена.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по Сирии
Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства.
Обновлено в 00:17
Экономика
Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки
Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.
Обновлено в 17:55
Общество
Гороскоп на 3 июня: Козерогов ждут новые перспективы, а Рыб – обустройство дома
РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III) Есть большая вероятность того, что Рыбы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места.
Обновлено в 12:22
Гаджеты
В Xiaomi проиронизировали над OnePlus 7
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
В Сирии обстреляли военный аэродром
Обновлено в 18:04
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено в 14:46