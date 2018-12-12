Происшествия

Украинские раскольники устроили драку на глазах у прихожан
ТК Звезда
20:46

Причиной инцидента стал переход клирика из одной неканонической церкви в другую. Драка произошла в Успенском храме, в Тернопольской области между архиепископом так называемой Украинской автокефальной православной церкви Тихоном Петранюком и прихожанами во главе с настоятелем Иоанном Бойко.
ТК Звезда20:46

Подробнее о событии

На Украине подрались священники и прихожане двух неканонических структур

РИА Новости21:41

Украинские раскольники устроили драку на глазах у прихожан

ТК Звезда20:46

На Украине священник автокефальной церкви получил травмы в драке с паствой Филарета

ТАСС20:34

Дракой священников завершилась служба в украинском храме

News.ru19:32

Украинские раскольники не поделили церковь и устроили драку на глазах у верующих

Lenta.ru18:52

Сломали посох и ребра: на Украине подрались представители неканонических церквей

РЕН ТВ17:45

На Украине произошла массовая драка между представителями неканонических церквей

Интерфакс17:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
Происшествия

В МВД Франции уточнили данные о погибших и пострадавших в Страсбурге

Три человека погибли и 12 ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга вечером во вторник, 11 декабря.
Обновлено в 22:52
Происшествия

В жилой пятиэтажке в Омске произошел взрыв бытового газа

Обновлено в 23:05
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом под Псковом пострадали десять человек

Десять человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом, перевернувшимся под Псковом.
Обновлено в 21:44
Происшествия

В кафе на юго-западе Москвы застрелили мужчину

"В кафе обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями", - рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 22:49
Происшествия

В ФАС провели обыски по делу о мошенничестве на два миллиона долларов

Полиция и сотрудники ФСБ провели обыски в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по делу о мошенничестве в крупном размере.
Обновлено в 20:37
Происшествия

Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировской области

В Кировской области 31 вагон грузового поезда, перевозившего бокситы, сошел с рельсов.
Обновлено в 22:59
Происшествия

В Нерюнгри Boeing 737 задел хвостом взлетно-посадочную полосу

Обновлено в 22:56
Происшествия

Мэра города Питкяранта в Карелии сбила машина

Машина сбила мэра карельского города Питкяранта Татьяну Юрченко.
Обновлено в 22:11
Происшествия

Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес жены

Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи.
Обновлено в 21:49
Происшествия

В Астраханской области взорвалась ракета С-300

На полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области ракета ЗРК С-300 отклонилась от заданной траектории и взорвалась в воздухе, а затем упала неподалеку от полигона.
Обновлено в 22:00
Происшествия

В Бразилии неизвестный устроил стрельбу в соборе и покончил с собой

На юге-востоке Бразилии произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.
Обновлено в 22:02
Происшествия

Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве

Обновлено в 22:50
Происшествия

Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры

Обновлено в 22:51
Происшествия

СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне

Обновлено в 19:59
Происшествия

В Забайкалье погиб в пожаре семимесячный ребенок

В селе Бырка Приаргунского района произошел пожар в жилом доме, где в это время находились четверо малолетних детей.
Обновлено в 22:52
Главное