Происшествия

Украинские раскольники устроили драку на глазах у прихожан
ТК Звезда
вчера в 20:46

Причиной инцидента стал переход клирика из одной неканонической церкви в другую. Драка произошла в Успенском храме, в Тернопольской области между архиепископом так называемой Украинской автокефальной православной церкви Тихоном Петранюком и прихожанами во главе с настоятелем Иоанном Бойко.
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Украинские священники устроили драку на глазах у прихожан

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