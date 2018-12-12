с чего всё началось

Причиной инцидента стал переход клирика из одной неканонической церкви в другую. Драка произошла в Успенском храме, в Тернопольской области между архиепископом так называемой Украинской автокефальной православной церкви Тихоном Петранюком и прихожанами во главе с настоятелем Иоанном Бойко.

Украинские раскольники устроили драку на глазах у прихожан

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