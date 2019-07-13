Политика

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать МедведчукаТАСС 11:53

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. У главного офиса спецслужбы находятся несколько десятков молодых людей.
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Радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

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Радикалы у здания СБУ потребовали ареста Медведчука

Московский Комсомолец12:02

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

ТАСС11:53
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
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Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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