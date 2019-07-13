Политика

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать МедведчукаТАСС 11:53

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. У главного офиса спецслужбы находятся несколько десятков молодых людей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

От СБУ потребовали арестовать Медведчука

Вести.Ru12:03

Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ

RT на русском13:59

В Киеве потребовали арестовать Медведчука

Газета.Ru13:54

Радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

News.ru12:09

В Киеве прошла акция протеста против фильма Оливера Стоуна об Украине

РБК15:02

Радикалы у здания СБУ потребовали ареста Медведчука

Московский Комсомолец12:02

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

ТАСС11:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено в 04:31
Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.
Обновлено в 06:06
Авто

Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Происшествия

Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса

В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено в 14:00
Авто

Эксперты назвали четыре грузовика «ГАЗ» с лучшей проходимостью

Эксперты «Автовзгляда» назвали четыре грузовика «ГАЗ», для которых практически нет непреодолимых преград.
Обновлено в 12:13
Экономика

Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов

Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Экономика

В 2020 году в России может вырасти минимальная зарплата

Согласно документу, минимальный размер оплаты труда в 2020 году могут повысить по сравнению с этим годом почти на 850 рублей, до 12 130 рублей.
Обновлено в 10:02
Политика

Чалый снял кандидатуру с выборов в заксобрание Севастополя

Политик Алексей Чалый, который во времена воссоединения Крыма с Россией был народным мэром Севастополя, снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание города.
Обновлено в 14:18
Автоспорт

Боттас победил в квалификации Гран-при Великобритании

Финский гонщик Вальттери Боттас из команды "Мерседес" выиграл квалификацию десятого этапа чемпионата мира по автоспорту в классе машин "Формула-1" — Гран-при Великобритании, который проходит на трассе автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:24
Политика

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах Любови Соболь

Мосгоризбирком не зарегистрировал юриста так называемого ФБК Любовь Соболь на выборы в Мосгордуму от 43-го округа, так как в ее подписных листах нашли 725 недостоверных подписей — это 14,67% от общего числа при допустимых 10%.
Обновлено в 15:31
Футбол

«Спартак» не порадовал тренера Кононова

Московский "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 победил новичка премьер-лиги "Сочи".
Обновлено в 15:18
Автоспорт

Даниил Квят: «Машина была не в том рабочем окне»

Обновлено в 12:19
Армия и оружие

Макрон объявил о создании космического командования

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу объявил о создании космического командования в рамках военно-воздушных сил.
Обновлено в 13:49
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на границе с Крымом в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 13 июля.
Обновлено в 13:52
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Гаджеты

«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple

Обновлено в 10:41
Общество

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом

Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Политика

Трамп рассказал о смерти Шварценеггера

Президент США Дональдом Трампом заявил, что видел, как умер звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольдом Шварценеггер.
Обновлено вчера в 09:54
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Общество

«Желтые жилеты» вышли митинговать на Северном вокзале Парижа

Обновлено в 10:56
Происшествия

Горят емкости с маслом: под Краснодаром пожар охватил 1 200 квадратов

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в цеху, где производят сою, полыхают емкости с маслом.
Обновлено в 13:12
Политика

Убившему итальянского репортера украинскому военному вынесли приговор

Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Здоровье

Открытие челябинских психологов произвело фурор: Склонность к сверхконтролю вызывает рак груди

Результаты нового исследований произвели настоящий фурор на XVI Европейском психологическом конгрессе, прошедшем в Москве.
Обновлено в 13:04
Общество

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное