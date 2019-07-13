Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. У главного офиса спецслужбы находятся несколько десятков молодых людей.

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

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