Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символикиLenta.ru вчера в 20:02
На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube. Инцидент произошел в городе Хмельницкий.
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Украинские националисты с ножом набросились на мужчину в одежде с символикой РФ
Вести.Ruвчера в 18:29
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Общество
Определилась победительница конкурса красоты «Миссис Россия-2019»
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Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Общество
Названы регионы РФ — лидеры по доле семей среднего класса
Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка лидируют среди российских регионов по доле жителей, которых можно отнести к среднему классу.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Общество
В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе
Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.
Обновлено в 03:44
Экономика
Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Обновлено в 03:08
Общество
Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров
Обновлено вчера в 22:26
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли туристический маршрут
На побережье реки, вдоль которой проходит один из наиболее популярных туристических маршрутов «Загадки Хакыцина», наблюдается крупное скопление голодных хищников — до 70 особей.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении игрока сборной Шотландии
Обновлено в 02:33
Футбол
Член комитета по этике РФС раскритиковал судейство матча ЦСКА — «Сочи»
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова на матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Сочи».
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
В российской армии появится сотовая связь
Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, появятся в российской армии.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты
Huawei хочет сделать бюджетные смартфоны похожими на флагманские
Компания Huawei намерена выпустить бюджетные смартфоны, которые будут похожи на флагманские устройства.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 03:42
Экономика
В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Экономика
ФНС назначила штраф в 127 млн руб. из-за кредита в иностранном банке
Оштрафованный из-за санкций на 30 млн руб. россиянин судится с ФНС Бизнесмен просит заменить штраф предупреждением в связи с малозначительностью нарушения и отсутствием умысла на его совершение.
Обновлено в 02:05
Авто
Changan отказался от производства автомобилей в России
По данным издания, Changan уже свернул производство автомобилей на заводе ООО «Моторинвест» в Липецкой области.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве
Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Австралия потратит $340 млн на создание сил спецназначения — Моррисон
Австралия потратит $340 млн на улучшение потенциала своих войск специального назначения, реализуя обнародованный правительством страны 20-летний план, с целью «лучшего реагирования на угрозы безопасности в стране и за рубежом».
Обновлено в 02:23
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном в четвертом матче подряд
Обновлено вчера в 21:42