Политика

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символикиLenta.ru вчера в 20:02

На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube. Инцидент произошел в городе Хмельницкий.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Националисты на Украине порезали мужчине одежду из-за российской символики

Взгляд.рувчера в 19:52

Радикалы порезали украинцу одежду с российской символикой

Московский Комсомолецвчера в 20:40

На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ

News.ruвчера в 18:33

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

Lenta.ruвчера в 20:02

Украинские националисты с ножом набросились на мужчину в одежде с символикой РФ

Вести.Ruвчера в 18:29

Украинские националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики

Газета.Ruвчера в 17:17

На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики

РИА Новостивчера в 16:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:45, Вашингтон
Армия и оружие

Минобороны Латвии предупреждает о военных учениях

Обновлено вчера в 13:32
Энергетика

Brent подешевела до $58,4 за баррель

К 8:15 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures дешевели на $0,13 (0,22%) к уровню закрытия пятницы, до $58,40 за баррель.
Обновлено в 01:46
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия

В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Общество

Москвичи выбрали праздничную программу на День города

Голосование, на котором можно было выбрать праздничные мероприятия на День города в Москве, завершилось на портале "Активный гражданин", чаще всего жители голосовали за запуск салюта в парках.
Обновлено в 01:29
Политика

Муниципальные депутаты подали заявку на новую акцию протеста в Москве

Предыдущая согласованная акция протеста прошла 10 августа на проспекте Сахарова.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Заблудившиеся в лесу на Южном Урале женщина с ребенком вышли на связь

Обновлено в 01:09
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле

Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»

Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
Обновлено в 01:16
Происшествия

На границе Тверской и Московской областей в аварию попал микроавтобус

На границе Тверской и Московской областей на 159-м км Рижского шоссе около 19:15 столкнулись фура, автомобиль Toyota и микроавтобус, перевозивший пассажиров.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие

Военный эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины

Российский военный эксперт Антон Лавров оценил приобретение Украиной турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 20:31
Общество

В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки

Обновлено вчера в 23:51
Экономика

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Политика

Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus

Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке

Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора

Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие

Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек

Согласно попавшей в сеть записке Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИПБРАЭ) Российской академии наук (РАН), в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали в Северодвинске длившееся около 20 минут повышение радиационного фона.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Волейбол

Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио

Обновлено вчера в 14:38
Авто

Уникальный Lamborghini Miura выставят на торги

На аукционе Sotheby’s выставят на торги уникальный Lamborghini Miura P400 S, который был найден несколько лет назад в немецком амбаре.
Обновлено вчера в 14:51
Гаджеты

Huawei показала процесс производства флагманского P30 Pro

Китайская компания Huawei решила наглядно продемонстрировать процесс производства своих смартфонов, в частности, флагманской модели P30 Pro.
Обновлено вчера в 10:18
Армия и оружие

У российских военных появится своя сотовая связь

В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия

В Испании автомобиль врезался в террасу бара

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Полиция Жироны проводит по данному факту расследование.
Обновлено вчера в 07:39
Происшествия

Свадебного стрелка задержали под Петербургом

Обновлено в 02:07
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено вчера в 22:31
Экономика

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты

По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску».
Обновлено в 00:44
Общество

У подмосковного дворника нашли долги в 2 миллиарда рублей

Обновлено вчера в 04:06
Энергетика

«Роснефть», «Лукойл» и «Газпром» интересуются месторождениями в Туркмении

По словам первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько, российские нефтегазовые корпорации "Роснефть", "Лукойл", "Газпром" проявляют интерес к освоению месторождений на территории Туркменистана.
Обновлено вчера в 17:27
Общество

В Пенсионном фонде пояснили, как учеба влияет на пенсию

Периоды обучения в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и по переквалификации не засчитываются в страховой стаж.
Обновлено вчера в 20:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное