Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символикиLenta.ru вчера в 20:02
На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube. Инцидент произошел в городе Хмельницкий.
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Украинские националисты с ножом набросились на мужчину в одежде с символикой РФ
Вести.Ruвчера в 18:29
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Армия и оружие
Минобороны Латвии предупреждает о военных учениях
Обновлено вчера в 13:32
Энергетика
Brent подешевела до $58,4 за баррель
К 8:15 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures дешевели на $0,13 (0,22%) к уровню закрытия пятницы, до $58,40 за баррель.
Обновлено в 01:46
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Общество
Москвичи выбрали праздничную программу на День города
Голосование, на котором можно было выбрать праздничные мероприятия на День города в Москве, завершилось на портале "Активный гражданин", чаще всего жители голосовали за запуск салюта в парках.
Обновлено в 01:29
Политика
Муниципальные депутаты подали заявку на новую акцию протеста в Москве
Предыдущая согласованная акция протеста прошла 10 августа на проспекте Сахарова.
Обновлено в 02:08
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»
Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
Обновлено в 01:16
Происшествия
На границе Тверской и Московской областей в аварию попал микроавтобус
На границе Тверской и Московской областей на 159-м км Рижского шоссе около 19:15 столкнулись фура, автомобиль Toyota и микроавтобус, перевозивший пассажиров.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Военный эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины
Российский военный эксперт Антон Лавров оценил приобретение Украиной турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Политика
Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора
Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
Согласно попавшей в сеть записке Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИПБРАЭ) Российской академии наук (РАН), в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали в Северодвинске длившееся около 20 минут повышение радиационного фона.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми
Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено вчера в 14:38
Авто
Уникальный Lamborghini Miura выставят на торги
На аукционе Sotheby’s выставят на торги уникальный Lamborghini Miura P400 S, который был найден несколько лет назад в немецком амбаре.
Обновлено вчера в 14:51
Гаджеты
Huawei показала процесс производства флагманского P30 Pro
Китайская компания Huawei решила наглядно продемонстрировать процесс производства своих смартфонов, в частности, флагманской модели P30 Pro.
Обновлено вчера в 10:18
Армия и оружие
У российских военных появится своя сотовая связь
В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
В Испании автомобиль врезался в террасу бара
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Полиция Жироны проводит по данному факту расследование.
Обновлено вчера в 07:39
Происшествия
Свадебного стрелка задержали под Петербургом
Обновлено в 02:07
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты
По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года и его криптовалюта «близка к выпуску».
Обновлено в 00:44
Общество
У подмосковного дворника нашли долги в 2 миллиарда рублей
Обновлено вчера в 04:06
Энергетика
«Роснефть», «Лукойл» и «Газпром» интересуются месторождениями в Туркмении
По словам первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько, российские нефтегазовые корпорации "Роснефть", "Лукойл", "Газпром" проявляют интерес к освоению месторождений на территории Туркменистана.
Обновлено вчера в 17:27
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, как учеба влияет на пенсию
Периоды обучения в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и по переквалификации не засчитываются в страховой стаж.
Обновлено вчера в 20:15