Политика
Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языкеРИА Новости 20:36
Украинских политиков разочаровал пост президента Франции Эммануэля Макрона на русском языке, опубликованный после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Армия и оружие
Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе
В 2017 году в Идлибе была создана северная зона деэскалации, на территории провинции и в прилегающих к ней районах Алеппо и Хамы действует 12 наблюдательных постов турецкой армии.
Обновлено вчера в 16:23
Космос
Астронавты NASA выйдут в открытый космос для работы на поверхности МКС
Астронавты Ник Хейг и Эндрю Морган в среду выйдут в открытый космос.
Обновлено в 17:58
Футбол
«Рубин» продал футболиста в «Зенит» за 50 тысяч рублей
Казанский «Рубин» приобрел у «Оренбурга» полузащитника Алексея Сутормина за 50 тысяч рублей, а позже продал его в санкт-петербургский «Зенит» за эту же сумму.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
Обновлено в 10:51
Политика
Трамп не возвражает против возвращения России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение Российской Федерации в «Большую восьмерку».
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Общество
Операторы связи подали телесигнал
Замминистра связи Алексей Волин сообщил, что министерству известна позиция ФАС и операторов, оно запросило мнения федеральных каналов и крупнейших медиахолдингов.
Обновлено в 18:13
Политика
Макрон опубликовал пост на русском языке по итогам встречи с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с лидером России Владимиром Путиным в Форте Брегансон опубликовал в Facebook сообщение на русском языке, в котором выразил надежду на дальнейшее развитие отношений двух европейских стран.
Обновлено в 07:56
Экономика
Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото
Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Музыка
Украинская певица обвинила Бузову в плагиате
В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!".
Обновлено в 21:37
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено в 20:16
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота
Обновлено в 22:23
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Политика
Комиссия Госдумы расследует вмешательства во внутренние дела России
Госдума создала комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ 2020 года
В 2020 году изменения в структуре и содержании заданий планируется только по физике и китайскому языку.
Обновлено в 07:02
Происшествия
ФСИН прокомментировала УДО педофила, позже изнасиловавшего девочку
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко прокомментировал условно-досрочное освобождение осужденного, который после выхода на свободу изнасиловал семилетнюю девочку.
Обновлено в 12:08
Театры
Театр Маяковского начнет сезон бенефисом Светланы Немоляевой
В Московском академическом театре имени Владимира Маяковского 20 августа состоит бенефис народной артистки Светланы Немоляевой.
Обновлено в 03:31
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Авто
Видео: гонка на старых «Фордах» со свиньями подмышкой
Гонку называют «Свиньи и Форды», по легенде, она вдохновлена реальным событием.
Обновлено в 13:58
Политика
Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.
Обновлено в 21:16
Общество
В Хабаровске ожидают пятую волну паводка
Обновлено в 02:43
Общество
Росгвардия предложила дать инкассаторам Сбербанка право задерживать
Росгвардия подготовила законопроект, разрешающий инкассаторам и охранникам Сбербанка задерживать на месте преступления правонарушителей, попытавшихся завладеть деньгами или ценностями, охраняемыми ими, сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 19:07
Политика
Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено в 04:12
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено вчера в 07:46
Наука
Раскрыт секрет самой прочной паутины
По конструкции паутина Caerostris darwini принципиально не отличается от сетей хорошо знакомых нам крестовиков, но ее прочность делает нить популярным объектом исследований с момента обнаружения вида в 2001 году.
Обновлено 13 августа в 20:02