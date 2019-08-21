Украинских политиков разочаровал пост президента Франции Эммануэля Макрона на русском языке, опубликованный после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке

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