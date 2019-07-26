Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны РоссииРИА Новости 02:59
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море. Отмечается, что это случилось уже дважды, экипаж не пострадал, на технику это тоже никак не повлияло.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
Общество
Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Происшествия
При столкновении крана с автобусами в Челябинске погиб пешеход
Пешеход, переходивший дорогу, погиб под колесами автокрана, который затем столкнулся с автобусами в Челябинске, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
Обновлено в 05:12
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Экономика
«Русал» во втором квартале 2019 года увеличил продажи алюминия на 20%
Объём продаж алюминия группой «Русал» во втором квартале 2019 года составил 1,1 млн тонн, что 20,8% превышает показатель первого квартала текущего года.
Обновлено в 02:59
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено 24 июля в 12:47
Финансы
К концу года Банк России снизит ставку до 7%
Скорее всего, ЕЦБ снизит ставку на 10 б.п. в сентябре, вероятность такого сценария инвесторы оценивают в 84%.
Обновлено в 02:36
Политика
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
Эрдоган призвал Вашингтон к взвешенному диалогу. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля.
Обновлено в 05:38
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Обновлено в 00:23
Политика
Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России
Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье
В экстреннных службах уточнили, что один из теплоходов был пассажирским.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт разводится с женой
Известный российский телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт собирается развестись со своей супругой Татьяной Морозовой.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
В МИД прокомментировали задержание российского танкера на Украине
Москва знает о задержании на Украине российского танкера, но определится с дальнейшими действиями в ситуации после прояснения конкретных претензий к судну и экипажу, сообщил источник в российском МИД.
Обновлено вчера в 07:57
Технологии
Сбербанк персонализировал свои банкоматы
Сбербанк персонализировал меню банкоматов, сообщается в пресс-релизе организации.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Амурской области из-за паводка эвакуируют села
Села эвакуируют в Амурской области из-за паводка.
Обновлено в 02:42
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева об автономии
Ранее советник украинского президента по политическим вопросам Никита Потураев сообщил о планах Киева рассмотреть вопрос о включении пункта о "национальной автономии" в Крыму в конституцию страны.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Россия передумала лишать Украину газа
Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 04:13
Гаджеты
BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих
Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.
Обновлено вчера в 15:44
Космос
На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры
На российском метеоспутнике «Метеор-М» номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, вышла из строя часть целевой аппаратуры.
Обновлено в 02:52
Кино
Дени Вильнёв завершил съёмки «Дюны»
Обновлено в 04:10
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Кети Топурия засветила роскошное кольцо на безымянном пальце
Певица Кети Топурия опубликовала в Instagram фото с новой фотосессии, показав кольцо с крупным камнем на безымянном пальце.
Обновлено в 05:08
Гаджеты
Продажи смартфонов Google удвоились благодаря Google Pixel 3a
Во время телефонного разговора генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что с выпуском Google Pixel 3A в мае общие продажи устройств Pixel за второй квартал 2019 выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 05:34
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Футбол
Тульский «Арсенал» дебютировал в еврокубках поражением от «Нефтчи»
Футболисты тульского "Арсенала" потерпели поражение от бакинского "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
150 полицейских ищут исчезнувших в Германии россиянок
В Германии 150 полицейских занимаются поисками двух россиянок, которые пропали в середине июля.
Обновлено в 03:54
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали на более чем 7%
Акции компании «Газпром» в ходе торгов поднялись в цене на 7,3% до 234,99 руб./шт.
Обновлено в 05:12