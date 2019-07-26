с чего всё началось

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море. Отмечается, что это случилось уже дважды, экипаж не пострадал, на технику это тоже никак не повлияло.

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

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Общество Россиян предупредили о снеге в выходные Синоптики предупредили о резком похолодании и снеге, который выпадет на севере Европейской части России. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

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Музыка Бузова получила травму во время выступления Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Технологии Создан инструмент для комплексного анализа блокчейн-платформ Результаты анализа могут быть полезны: - разработчикам для выбора конкретной платформы распределенных реестров и создания приложений, - аналитикам рынка для оценки перспектив развития платформ, - тем, кто хочет внедрить распределенные реестры в производство и бизнес, - создателям и распространителям криптовалют.

Космос Роскосмос придумал новый вариант ремонта в дальнем космосе «Эксперименты должны быть связаны с кислородом, полной регенерацией воды, регенерацией тканей, возможностью проведения какого-то хирургического вмешательства при заболеваниях, с возможностью ремонта отдельных изделий станции за счет 3D-принтеров, аддитивных технологий», – цитирует его РИА «Новости».

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Происшествия Житель Саранска обстрелял детей из пневматического пистолета Житель Саранска выстрелил из пневматического пистолета в ребенка, который забрался на крышу гаража, сообщило в пятницу МВД Мордовии.

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