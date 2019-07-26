Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны РоссииРИА Новости 02:59
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море. Отмечается, что это случилось уже дважды, экипаж не пострадал, на технику это тоже никак не повлияло.
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с чего всё началось
На странице в Facebook так называемой операции объединенных сил в Донбассе появилось сообщение о "провокационных действиях в водах Азовского моря", в котором выражена обеспокоенность "необычными сеансами освещения" катеров Морской охраны Государственной пограничной службы Украины с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море, передает ТАСС.Инфорос04:22
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