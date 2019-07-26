Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны РоссииРИА Новости 02:59
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море. Отмечается, что это случилось уже дважды, экипаж не пострадал, на технику это тоже никак не повлияло.
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Адмирал рассказал, что за зеленые лучи «травмируют» украинских моряков
Национальная служба новостей07:18
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:31, Вашингтон
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Новый фильм про MH17 вскрыл неудобную правду о расследовании
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Из-за низкой степени усвояемости грибы не рекомендуется употреблять детям до семи лет и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупреждает Роскачество.
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Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название
Команда «Новое величие» должна быть переименована по фамилии капитана или по названию, которое выберут и согласуют с комиссией по рейтингу участники.
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Замгубернатора Ростовской области отпущен из СИЗО под домашний арест
Ростовский областной суд отпустил заместителя губернатора Ростовской области по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергея Сидаша, обвиняемого в превышении полномочий из СИЗО под домашний арест, сообщает пресс-служба суда.
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Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
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Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
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