Политика
Украинские паспорта предложили раздавать в центре МосквыLenta.ru вчера в 23:04
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил организовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы. Об этом сообщает «Политнавигатор».
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Киевские власти решили раздавать украинское гражданство москвичам: «Месть за паспорта»
Московский Комсомолец00:30
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