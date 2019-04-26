Политика

Украинские паспорта предложили раздавать в центре МосквыLenta.ru вчера в 23:04

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил организовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы. Об этом сообщает «Политнавигатор».
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Подробнее о событии

Киевские власти решили раздавать украинское гражданство москвичам: «Месть за паспорта»

Московский Комсомолец00:30

В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

RT на русскомвчера в 21:48

Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Газета.Ruвчера в 20:36

«Это не шутки»: украинские паспорта предложили раздавать в Тюмени

РЕН ТВвчера в 20:42

В раде предложили выдавать украинские паспорта жителям Тюмени и Кубани

Известиявчера в 21:42

Украинские паспорта предложили выдавать в Тюмени и на Кубани

News.ruвчера в 20:35

Депутат Рады предложил раздавать в Москве украинские паспорта

РИА Новостивчера в 20:06
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Армия и оружие

МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны

Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.
Обновлено в 05:06
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика

Команда Зеленского обвинила Верховную Раду в подготовке госпереворота

Советник победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что внесенный в Верховную Раду законопроект о президенте практически упраздняет полномочия главы государства.
Обновлено в 03:38
Технологии

Власти потратят 28 млрд рублей на разработку оборудования для сетей 5G

Ранее власти говорили, что на создание сетей 5G потребуется около 650 миллиардов рублей инвестиций от компаний.
Обновлено в 06:35
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Финансы

Общий госдолг Украины в марте увеличился до $78,8 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте увеличился в долларовом эквиваленте на 0,7%, или на $0,54 млрд - до $78,78 млрд (по состоянию на 31 марта) по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено вчера в 11:37
Гаджеты

Samsung попросила iFixit удалить материал о разборе Galaxy Fold

Компании iFixit, специализирующейся на разборке и ремонте устройств, пришлось удалить материал о складном смартфоне Galaxy Fold.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

Обновлено в 05:36
Происшествия

Марокко выдало РФ уроженца Дагестана, воевавшего в Сирии на стороне ИГ

Экстрадированный в Россию из Марокко боевик воевал в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 05:20
Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине

Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:38
Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 02:48
Автоспорт

Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты

Обновлено в 06:30
Происшествия

Жертвами ЧП на шахте в ЛНР стали двое горняков и еще 15 пропали

"Ситуация на шахте критическая: на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших", - подтвердил Кацавалов.
Обновлено в 00:46
Политика

Парубий рассказал, когда будет подписан закон об исключительности украинского языка

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объяснил задержку подписания закона о государственном языке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 06:10
Политика

Путин стал почетным доктором университета Цинхуа

Президент России Владимир Путин стал почетным доктором университета Цинхуа, который закончил председатель Китая Си Цзиньпин.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Певица Слава вступилась за Бузову и предложила ей стать президентом

Славу возмутила позиция Ксении Собчак в отношении небольших залов, ведь, по ее словам, не все города России обладают огромными холлами.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Автобус с китайскими туристами столкнулся с маршруткой в Петербурге

Обновлено в 04:14
Политика

Жители Донбасса не получат пенсии от России

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.
Обновлено в 04:24
Экономика

Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли

В первом квартале 2019 года чистая прибыль Amazon составила рекордные $3,56 млрд, говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:10
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Общество

Милонов предложил клеить на бургеры картинки-страшилки

Милонов уверен, что такая еда представляют серьезную опасность для здоровья человека, и поэтому на упаковки с бургерами надо наклеивать предупреждения об опасности, как на сигареты.
Обновлено в 05:25
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины

Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Экономика

HeadHunter объявил ценовой коридор IPO

Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании.
Обновлено в 04:33
Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Принц Гарри с Кейт Миддлтон сбежали от Меган Маркл накануне родов

Напомним, Меган Маркл не покидает резиденцию Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Жена принца Гарри скоро родит первенца.
Обновлено в 02:19
Футбол

ЦСКА продлил контракт с Васиным

Обновлено в 06:31
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Евгений Юрьевич Рыбчинский
Украинский политик
Украинский политик, общественный деятель, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью.
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