Политика
Украинские паспорта предложили раздавать в центре МосквыLenta.ru вчера в 23:04
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил организовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы. Об этом сообщает «Политнавигатор».
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Киевские власти решили раздавать украинское гражданство москвичам: «Месть за паспорта»
Московский Комсомолец00:30
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В Google добавили перчатку бесконечности Таноса
Американская корпорация Google добавила в свою поисковую систему "пасхалку", связанную с премьерой комикс-блокбастера "Мстители: Финал" — в "Гугле" появилась Перчатка бесконечности, кликнув на которую можно уничтожить половину результатов поиска.
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Под Крымским мостом прекращено движение судов
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Хантсман заявил, что нужно помнить о важности диалога России и США
Напомним, что 25 апреля 1945 года в районе города Торгау на Эльбе произошла встреча войск СССР и США.
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Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
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По данным спецслужбы, Саламов воевал в Сирии в рядах запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".
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Экономика
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ВТО дала ход иску России о пошлинах ЕС на российский металлопрокат
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Общество
PepsiCo подаст в суд на индийских фермеров за картофель для чипсов
Представитель PepsiCo отметил, что компания является крупнейшим в Индии покупателем картофеля технологического качества и одной из первых, кто сотрудничает со многими местными фермерами в плане выращивания «защищенного» сорта.
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