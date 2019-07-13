Политика

Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУRT на русском 13:59

Националисты устроили у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве акцию протеста с требованием не транслировать фильм Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины» (Revealing Ukraine). Об этом сообщает «Громадське ТВ».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Киеве прошла акция протеста против фильма Оливера Стоуна об Украине

РБК15:02

Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ

RT на русском13:59

Радикалы у здания СБУ потребовали ареста Медведчука

Московский Комсомолец12:02

Обстрел телеканала и охота на журналистов: «свобода слова» на Украине как она есть

Вести.Ru13:33

Радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

News.ru12:09

В Киеве потребовали арестовать Медведчука

Газета.Ru13:54

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

ТАСС11:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон
Здоровье

Диетологи назвали лучший летний фрукт для похудения

Обновлено в 14:46
Футбол

Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»

Тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на позднее начало матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».
Обновлено в 18:05
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия

Марокканские моряки спасли 161 мигранта в Средиземном море

Обновлено в 19:43
Армия и оружие

«Мрази! Гражданских убили»: В Сеть попало видео расправы ВСУ с «террористами» в майках и шлепанцах

Видеороликом с шокирующими кадрами в своем аккаунте Твиттера поделилась также российская журналистка Юлия Витязева.
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева сравнила себя в молодости со своей 19-летней дочерью

Сегодня Гузеева выложила черно-белую фотографию в свой микроблог, где совместила фото своей дочери со своей фотографией из молодости.
Обновлено в 09:43
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности

Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено в 13:07
Гаджеты

Ryzen 3000 не дает сыграть в Destiny 2

Посетители Reddit выяснили, что такая проблема существует и у пользователей, основу системы которых составляют ядра серии Linux 5.0 и новее, а владельцы видеокарт Nvidia столкнулись с «экраном смерти» при установке нового процессора AMD.
Обновлено в 20:00
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Обновлено в 18:46
Происшествия

В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной

В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:48
Гаджеты

Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры

По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.
Обновлено в 10:21
Футбол

Михайлович сообщил, что у него лейкемия

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что он тяжело болен.
Обновлено в 11:12
Музыка

Женщина с детьми залезла на сцену к Диме Билану во время выступления

Во время исполнения песни «Океан» к Диме Билану на сцену ресторана ShoreHouse выбежала молодая женщина с двумя маленькими детьми.
Обновлено в 05:08
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

В США полицейский застрелил 17-летнюю девушку

В американском городе Фуллертон, штат Калифорния, полицейский застрелил 17-летнюю девушку.
Обновлено в 17:35
Политика

Меркель поставила в пример участников покушения на Гитлера

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в преддверии 75-й годовщины операции "Валькирия" напомнила об истории участников германского сопротивления и поставила их в пример противникам правого экстремизма.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие

Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400

О возможном введении санкций со стороны США против Турции ранее сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:48
Технологии

Названы основные способы кражи денег и данных россиян

Согласно статистике, как минимум 27% пользователей переходят по присланным фишинговым ссылкам.
Обновлено в 14:34
Наука

Глубоководная рыба полипрон проглотила акулу и попала на видео

Питер Остер, специалист из Коннектикутского университета, посмотрел данное видео и заявил, что подобные кадры являются настоящей находкой для ученых, изучающих рыб, и конкретно акул.
Обновлено в 06:33
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира за невыплату премии

Обновлено в 16:32
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Общество

На вес золота: В Магадане прошли соревнования старателей

Обновлено в 14:20
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Общество

В Москве согласованы митинги по выборам на 20 и 21 июля

Столичные власти согласовали два митинга, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 11:56
Происшествия

В банном комплексе под Петербургом произошел пожар

В комплексе «Муринские бани» во Всеволжском районе Ленинградской области произошел пожар, сообщает управление МЧС по региону.
Обновлено в 18:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Оливер Стоун
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Обладатель трёх премий «Оскар».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное