Политика
Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУRT на русском 13:59
Националисты устроили у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве акцию протеста с требованием не транслировать фильм Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины» (Revealing Ukraine). Об этом сообщает «Громадське ТВ».
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон
Здоровье
Диетологи назвали лучший летний фрукт для похудения
Обновлено в 14:46
Футбол
Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»
Тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на позднее начало матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».
Обновлено в 18:05
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено вчера в 08:03
Армия и оружие
«Мрази! Гражданских убили»: В Сеть попало видео расправы ВСУ с «террористами» в майках и шлепанцах
Видеороликом с шокирующими кадрами в своем аккаунте Твиттера поделилась также российская журналистка Юлия Витязева.
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева сравнила себя в молодости со своей 19-летней дочерью
Сегодня Гузеева выложила черно-белую фотографию в свой микроблог, где совместила фото своей дочери со своей фотографией из молодости.
Обновлено в 09:43
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности
Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено в 13:07
Гаджеты
Ryzen 3000 не дает сыграть в Destiny 2
Посетители Reddit выяснили, что такая проблема существует и у пользователей, основу системы которых составляют ядра серии Linux 5.0 и новее, а владельцы видеокарт Nvidia столкнулись с «экраном смерти» при установке нового процессора AMD.
Обновлено в 20:00
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Обновлено в 18:46
Происшествия
В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной
В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:48
Гаджеты
Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры
По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.
Обновлено в 10:21
Футбол
Михайлович сообщил, что у него лейкемия
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что он тяжело болен.
Обновлено в 11:12
Музыка
Женщина с детьми залезла на сцену к Диме Билану во время выступления
Во время исполнения песни «Океан» к Диме Билану на сцену ресторана ShoreHouse выбежала молодая женщина с двумя маленькими детьми.
Обновлено в 05:08
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В США полицейский застрелил 17-летнюю девушку
В американском городе Фуллертон, штат Калифорния, полицейский застрелил 17-летнюю девушку.
Обновлено в 17:35
Политика
Меркель поставила в пример участников покушения на Гитлера
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в преддверии 75-й годовщины операции "Валькирия" напомнила об истории участников германского сопротивления и поставила их в пример противникам правого экстремизма.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400
О возможном введении санкций со стороны США против Турции ранее сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:48
Технологии
Названы основные способы кражи денег и данных россиян
Согласно статистике, как минимум 27% пользователей переходят по присланным фишинговым ссылкам.
Обновлено в 14:34
Наука
Глубоководная рыба полипрон проглотила акулу и попала на видео
Питер Остер, специалист из Коннектикутского университета, посмотрел данное видео и заявил, что подобные кадры являются настоящей находкой для ученых, изучающих рыб, и конкретно акул.
Обновлено в 06:33
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Общество
На вес золота: В Магадане прошли соревнования старателей
Обновлено в 14:20
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Общество
В Москве согласованы митинги по выборам на 20 и 21 июля
Столичные власти согласовали два митинга, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 11:56
Происшествия
В банном комплексе под Петербургом произошел пожар
В комплексе «Муринские бани» во Всеволжском районе Ленинградской области произошел пожар, сообщает управление МЧС по региону.
Обновлено в 18:25