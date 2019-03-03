Политика

Украинские националисты потребовали посадить Порошенко в тюрьмуРИА Новости 15:38

Участники марша выстроились в колонну и прошли от Крещатика по центральным улицам Киева, а на главной площади украинской столицы вывесили огромный баннер с призывом посадить Порошенко и Свинарчуков (Гладковских – ред.).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украинские националисты потребовали посадить Порошенко

Газета.Ru16:42

Украинские националисты потребовали отправить Порошенко в тюрьму

Российская газета18:03

Националисты в Киеве потребовали посадить Порошенко

Взгляд.ру17:17

Украинские националисты потребовали заключить Порошенко в тюрьму

RT на русском17:12

Украинские националисты хотят посадить Порошенко в тюрьму

URA.Ru19:21

Националисты призвали посадить в тюрьму Порошенко после марша в Киеве

Известия16:33

Украинские националисты потребовали посадить Порошенко в тюрьму

РИА Новости15:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 20:27, Ашберн
Политика

Соратника убитого главы ДНР Захарченко задержали в России

Бывший министр был близким соратником погибшего при взрыве в кафе Донецка главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 16:49
Политика

Порошенко ударил девушку по лицу на митинге в Александрии за вопрос

Обновлено в 19:40
Политика

В Черногории тысячи людей вышли на протест против президента страны

Обновлено в 18:53
Политика

Пользователи соцсетей заставили Валерию удалить пост о Зеленском

Обновлено в 18:14
Политика

В Раде назвали способ возвращения Донбасса Украине

Депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» предположил, что Москва может оказать содействие Киеву в вопросе возвращения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 19:47
Армия и оружие

США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения

Обновлено в 18:28
Футбол

Каррера заявил, что ничего не имеет против Глушакова и готов пожать ему руку при встрече

Ничего не имею против Глушакова.
Обновлено в 18:10
Происшествия

Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 суток

Суд в Кисловодске арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Экономика

Названы периоды трудового стажа, позволяющие увеличить пенсию

Согласно последним изменениям в пенсионном законодательстве, в 2020 году гражданин РФ, чтобы выйти на пенсию по возрасту, должен будет иметь минимум 11 лет трудового стажа.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В «Пулково» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет, следовавший по маршруту Ташкент — Санкт-Петербург, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту "Пулково".
Обновлено в 17:45
Происшествия

В Иркутской области нашли мертвой адвоката, чей подзащитный обвинил полицейских в избиении

В Иркутской области нашли мертвой адвоката Галину Музыку, сообщил «Медиазоне» член региональной Общественной наблюдательной комиссии Павел Глущенко.
Обновлено в 13:22
Политика

Немецкие СМИ рассказали о новой «угрозе» от «Северного потока — 2»

Прекращение транзита газа через Украину после ввода в строй "Северного потока — 2" может навредить отношениям России и европейских стран, пишет газета Handelsblatt.
Обновлено в 19:21
Политика

«Бухарестская девятка» заявила о геополитической роли Крымского моста

По итогам саммита была принята декларация, в которой говорится об угрозе со стороны России и геополитическом значении Крымского моста, сообщает румынское агентство Actmedia.
Обновлено в 03:55
Кино

Серебряков отреагировал на обвинения в русофобии

Актер Алексей Серебряков ответил на появившиеся после «антироссийских высказываний» обвинения в русофобии.
Обновлено в 19:26
Футбол

«Барселона» победила «Реал» в чемпионате Испании по футболу

Обновлено в 17:36
Происшествия

Во Владивостоке сгорел ресторан

Обновлено в 20:16
Политика

Гуайдо подтвердил возвращение в Венесуэлу

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что намерен вернуться в Венесуэлу после встречи с президентом Эквадора Ленином Морено, передает Reuters.
Обновлено в 19:54
Общество

Автомобилистов предупредили о снегопаде в Москве

Обновлено в 19:41
Космос

Илон Маск показал запуск Crew Dragon и видео внутри корабля

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео запуска в беспилотном режиме космического корабля Crew Dragon, а также кадры из его кабины.
Обновлено в 12:05
Космос

Место заправки ракет «Союз» оснастят видеокамерами

"Все необходимые места оборудуют", - сказали РИА Новости в госкорпорации "Роскосмос", отвечая на вопрос, будет ли оборудовано видеокамерами место заправки окислителем и горючим третьей ступени ракет "Союз".
Обновлено в 19:08
Общество

В Санкт-Петебурге началась зимняя гроза

Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес

Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне

Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено в 19:43
Политика

Министр обороны Венесуэлы посмеялся над санкциями США

Глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес иронично ответил на планирующиеся санкции США против властей страны.
Обновлено в 19:31
Политика

Алферов перед смертью написал письмо Путину

За несколько дней до смерти 88-летний Алферов написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 06:33
Политика

Гройсман: Украина может добывать больше собственного газа

Председатель украинского правительства Владимир Гройсман убежден, что страна способна добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее.
Обновлено в 17:49
Политика

Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 13:34
Политика

Списанные в США катера для Украины не могут до нее доплыть

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости Два американских катера, которые США передали Украине в сентябре, пока не могут до нее доплыть и поступят в распоряжение Военно-морских сил ВСУ в 2019 году.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Браудер заявил о предъявлении еще одного обвинения в убийстве

Следственный комитет России предъявил основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепиличного.
Обновлено в 14:21
Политика

В Греции по запросу Украины задержан россиянин

Россиянин Евгений Калинин задержан в четверг в афинском аэропорту по запросу Украины, сообщил «РИА Новости» адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

Stern: западные эксперты недооценили ракету «Циркон»

Обновлено в 07:02
Главное