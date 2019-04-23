Украинские моряки начали учиться абордажному захвату судовГазета.Ru 09:38

Бойцы 73-го морского центра специального назначения ВМС Украины начали учения по абордажу судов. Тренировки проводятся в открытом море в составе абордажных групп. Какие сценарии отрабатывает Киев, разбиралась "Газета.Ru".

Политика Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2» Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».

Энергетика Forbes представил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти Тройку лидеров, как и год назад, завершает подразделение «Роснефти» Rosneft Trading (25,1 млн тонн на $12,5 млрд).

Кино Опубликован первый кадр хоррора «Оно 2» Режиссер Андрес Мускетти опубликовал в Twitter первый кадр из фильма «Оно 2», съемками которого он занимается.

Энергетика Белоруссия собралась до конца года найти альтернативу российской нефти Белоруссия рассчитывает до конца нынешнего года начать альтернативный России импорт нефти.

Общество В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.

Экономика «Северсталь» показала снижение чистой прибыли в I квартале 2019 года Объём чистой прибыли «Северстали» в первом квартале 2019 года составил $428 млн (27,3 млрд рублей) по МСФО, что на 7,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчёте о финансовых результатах работы предприятия.

Политика Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.

Происшествия В Москве подтопило Лефортовский тоннель В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.

Здоровье Медики дали рекомендации по снижению давления без лекарств Люди, которые страдают от периодического повышения давления, могут привести его в норму несколькими способами.

Футбол Кевин де Брёйне не сыграет с «Манчестер Юнайтед» Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не примет участия в манчестерском дерби с «Юнайтед» в рамках перенесенного матча 31-го тура АПЛ.

Транспорт В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.

Авто АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada в Монголии По данным аналитического агентства «АвтоСТАТ», в 2018 году объем экспорта «АвтоВАЗа» составил 38052 автомобиля — на 57% больше, чем годом ранее.

Общество Александр Кержаков развелся с женой через суд Согласно сегодняшнему решению Петроградского районного суда, как только старший сын Кержакова отметит совершеннолетие, а произойдет это 1 мая 2031 года, футболист должен будет отчислять на содержание младшего сына уже четверть от всех своих доходов.

Происшествия На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

Финансы Евро опустился до годового минимума Евро подешевел на 21 копейку и обновил годовой минимум. Курс евро опустился до отметки 72 рубля 62 копейки.

Происшествия Женщина очнулась после 27 лет комы В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.

Происшествия Волна обысков по делу Арашуковых прошла в 19 городах В рамках следственных мероприятий прошло свыше 30 обысков по местам жительства фигурантов дела и на предприятиях-потребителях природного газа, связанных с подозреваемыми.

Шоу-бизнес Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Здоровье Диетологи рассказали об опасности частого употребления воды с газом Диетологи рассказали, как регулярное употребление воды с газом влияет на организм человека.

Происшествия Телеканал «Россия 24» поглумился над избиением геев в Москве В программе «Дежурная часть» на канале «Россия 24» показали сюжет «Шабаш закончился трешем: избиты организаторы вечеринки для любителей нетрадиционной любви» об избиении организатора гей-вечеринки в Москве.

Армия и оружие Носитель «Посейдона» спущен на воду Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.

Общество В российских школах введут две новые должности Минпросвещения России опубликовало проект постановления, согласно которому в школах будут введены две новые должности – «старший учитель» и «ведущий учитель».

Авто Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.