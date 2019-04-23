Армия и оружие

Украинские моряки начали тренировки по захвату судовИзвестия 03:44

Украинские моряки начали учения по захвату судов в составе абордажных групп. Учения военнослужащих Морского центра специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят в открытом море. По данным пресс-службы центра, обучение по захвату судов идут в рамках тренировок VBSS.
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Украинские моряки начали тренировки по захвату судов

Известия03:44

Украина приступила к учениям по захвату судов

Газета.Ru00:32

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Морской бой: ВСУ начали учиться абордажному захвату судов на воде

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