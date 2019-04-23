Армия и оружие
Украинские моряки начали тренировки по захвату судовИзвестия 03:44
Украинские моряки начали учения по захвату судов в составе абордажных групп. Учения военнослужащих Морского центра специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят в открытом море. По данным пресс-службы центра, обучение по захвату судов идут в рамках тренировок VBSS.
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Политика
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Председатель Закарпатской области Украины Геннадий Москаль написал заявление об отставке по собственному желанию.
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Обновлено в 03:53
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Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
Обновлено в 02:57
Происшествия
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Кино
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Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
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Энергетика
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Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.
Обновлено в 03:29
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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
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В Киеве Окружной административный суд приостановил исполнение указа о переименовании Украинской православной церкви.
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Политика
Назарбаев заявил, что готовился к отставке более трех лет
Нурсултан Назарбаев рассказал, как принял решение уйти в отставку с поста президента Казахстана.
Обновлено в 04:08
Наука
Пропуски завтраков увеличивают риск инсульта и проблем с сердцем
Частые пропуски завтраков повышают риск преждевременной смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 01:39
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
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Обновлено в 03:15
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
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Политика
ГПУ вызвала на допрос чиновников администрации Порошенко
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала заместителя главы администрации президента страны Алексея Филатова, бывшего руководителя администрации Бориса Ложкина и бывшего председателя совета директоров украинского Национального банка Валерию Гонтареву.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Два красноярских студента осуждены за вербовку учащихся в ряды ИГ
Двое студентов одного из вузов Красноярского края приговорены к длительным срокам лишения свободы за вербовку учащихся учебного заведения в ряды запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Певица МакSим разбилась в автокатастрофе
Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) стала жертвой страшного ДТП. В Сети появились первые фото покалеченной артистки.
Обновлено в 04:12
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Авто
Tesla собирается запустить беспилотное такси
Компания Tesla собирается запустить в Америке к 2020 году службу беспилотного такси.
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Происшествия
В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы
Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Самолет-разведчик ВВС США пролетел недалеко от Крыма
Разведывательное воздушное судно ВВС США Boeing RC-135V засекли российские военные недалеко от крымской границы.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
В Кремле объяснили преждевременность поздравлений Путиным Зеленского
Обновлено вчера в 08:04
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Общество
На Урале рекламу крупного застройщика признали неэтичной
Члены комиссии УФАС пришли к выводу, что в нём спрятано жаргонное, бранное и непристойное слово. Комиссия признала рекламу неэтичной.
Обновлено в 03:44
Общество
Великий герцог Люксембурга Жан умер
Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика
Россияне стали реже совершать покупки
Результаты исследования свидетельствуют, что значительное число россиян за последние 12 месяцев стало реже ходить в кафе быстрого питания (36% опрошенных) и рестораны (40%).
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву «главной любовью своей жизни»
Филипп Киркоров рассказал журналистам об своих отношениях с Аллой Пугачевой. Певец называет Примадонну главной любовью в своей жизни.
Обновлено в 02:54
Авто
Opel остановил производство кроссовера Mokka
Компания Opel, подконтрольная концерну PSA, приняла решение отказаться от выпуска кроссовера Mokka X, а также компактных хэтчбеков Adam и Karl.
Обновлено в 03:22