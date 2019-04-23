Армия и оружие

Украинские моряки начали тренировки по захвату судовLenta.ru вчера в 23:15

Бойцы 73-го морского центра специального назначения ВСУ начали учения по абордажу судов. Об этом сообщается на странице организации в Facebook. Тренировки проводятся в открытом море в составе абордажных групп.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украинские моряки начали тренировки по захвату судов

Известия03:44

Украина приступила к учениям по захвату судов

Газета.Ru00:32

На Украине начались учения по захвату судов абордажными группами

РЕН ТВвчера в 21:29

В ВС Украины начали обучение военнослужащих захвату судов

Московский Комсомолецвчера в 22:32

Морской бой: ВСУ начали учиться абордажному захвату судов на воде

ТК Звездавчера в 22:25

Центр спецопераций ВС Украины проводит учения по захвату судов

RT на русскомвчера в 21:59

Украинские моряки начали тренировки по захвату судов

Lenta.ruвчера в 23:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Происшествия

На крыше небоскрёба в Маниле землетрясением расплескало бассейн

Обновлено вчера в 20:53
Энергетика

Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель

Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля

Обновлено в 00:22
Технологии

Альфа-банк и «Тинькофф банк» дадут до 10% кэшбэка за сервисы «Яндекса»

Вне зависимости от банка по карте полагается кэшбэк в размере 10% от суммы, потраченной на одном из сервисов «Яндекса» (его компания будет выбирать сама раз в три месяца), с трат в остальных 14 сервисах кэшбэк составит 5%. До конца июля сервисом с наибольшим кэшбэком будет «Яндекс.Такси».
Обновлено в 04:14
Происшествия

Теракты на Шри-Ланке стали ответом на атаки в мечетях Новой Зеландии

"Предварительное расследование показало, что произошедшее на Шри-Ланке в воскресенье стало ответом на атаку на мусульман в Крайстчерче", - сказал министр, выступая перед парламентом страны.
Обновлено в 05:06
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Политика

Савченко вернулась в Верховную раду

Обновлено в 03:22
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Общество

Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Британии

Журнал Forbes отобрал самые дорогие объекты недвижимости российских бизнесменов в Великобритании. Список опубликован на сайте Forbes.
Обновлено в 05:34
Политика

Темнокожий борец выразил желание стать президентом Украины

Обновлено в 05:19
Политика

Судьи Киевского суда подали иск против Порошенко

Судьи Окружного административного суда Киева, принимавшие решение о денационализации Приватбанка, подали иск против действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:02
Общество

Составлен список регионов-лидеров по приросту и убыли населения в РФ

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование, по результатам которого были выявлены российские регионы, лидирующие по приросту населения и его сокращению.
Обновлено вчера в 18:09
Политика

ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера

Обновлено в 03:57
Происшествия

Падение мотогонщика с 15-метровой скалы попало на видео

Британец упал с высокой скалы и остался жив. В Сети было опубликовано видео, снятое британским мотогонщиком Эдрианом Оуэном.
Обновлено вчера в 20:29
Религия

Великий вторник Страстной недели: что происходит в церкви

У православных продолжается Страстная неделя (22 - 27 апреля), ее второй день называется Великий вторник.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

В Индонезии более 90 человек умерли при подсчете голосов на выборах

Обновлено в 03:39
Наука

Постоянный отказ от завтрака повышает риск болезней сердца на 87%

Обновлено в 04:32
Армия и оружие

В США показали снимки российского серийного боевого вертолета Ми-28НМ

В небе над Ростовом заметили российский серийный вертолет. «Секретные» кадры Ми-28HM показало американское издание Defence Blog.
Обновлено в 05:36
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о съемке постельной сцены в «Игре престолов»

Актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в "Игре престолов", рассказала о съемке постельной сцены с ее участием.
Обновлено в 05:22
Политика

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Кино

Продюсер «Выжившего» Стив Голин скончался в США

Обновлено вчера в 14:43
Общество

Великий герцог Люксембурга Жан умер

Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог

Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 04:51
Происшествия

После пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела о халатности

Обновлено в 03:17
Общество

В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Новгородской области врачи скорой помощи объявили забастовку

Врачи требуют увеличить оклады водителям, фельдшерам и диспетчерам скорой на 100%.
Обновлено вчера в 12:47
Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

Обновлено в 04:36
Экономика

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Общество

Тысячи польских учителей протестуют в Варшаве

Несколько тысяч польских учителей проводят в Варшаве акцию протеста возле министерства национального образования страны во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 05:32
Политика

В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко

Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ.
Обновлено в 00:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное