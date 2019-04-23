Армия и оружие
Украинские моряки начали тренировки по захвату судовLenta.ru вчера в 23:15
Бойцы 73-го морского центра специального назначения ВСУ начали учения по абордажу судов. Об этом сообщается на странице организации в Facebook. Тренировки проводятся в открытом море в составе абордажных групп.
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