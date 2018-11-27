Политика
Омбудсмен сообщила, что задержанных поместили там на гауптвахту. Известно также, что 28 ноября Киевский районный суд Симферополя намерен определиться с мерой пресечения для 12 украинских нарушителей, при этом 9 из них препроводят в суд 28 ноября, а 3 раненых пока оставят в больнице.
Красная весна10:18
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Политика
Белый дом: Трамп и Путин проведут переговоры на саммите G20
Обновлено в 14:34
Политика
Суд арестовал трех раненых украинских моряков
Керченский суд арестовал на два месяца трех украинских моряков, получивших ранения во время задержания украинских кораблей в Керченском проливе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:33
Политика
Порошенко рассказал о безуспешной попытке поговорить с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского президента, заявил, что каких-либо телефонных контактов Путина и Порошенко не было, передает ТАСС.
Обновлено в 14:33
Политика
Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования
Президент России Владимир Путин заявил о неэффективности системы заказов на научные исследования в России.
Обновлено в 13:54
Политика
Телеведущий Брилев подтвердил наличие у него британского подданства
Телеведущий, журналист, замдиректора ГТК "Россия 1" по специальным информационным проектам Сергей Брилев подтвердил, что имеет, кроме российского гражданства, еще и британское подданство, а также собственность в Лондоне.
Обновлено в 14:24
Политика
Глава МИД Франции предостерёг от милитаризации Азовского моря
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что милитаризация Азовского моря может привести к крупным инцидентам.
Обновлено в 13:42
Политика
Китай пригрозил США жёсткими мерами в случае повышения пошлин
Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября президента США Дональд Трамп заявил о возможном повышении пошлин на китайские товары с 1 января 2019 года.
Обновлено в 14:29
Политика
Указ о военном положении на Украине был опубликован по ошибке
На следующий день Верховная рада Украины одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.
Обновлено в 14:03
Политика
Жители Туниса протестуют против визита принца Саудовской Аравии
Жители Туниса вышли на улицы в знак протеста против визита в страну наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, сообщает 27 ноября Anadolu.
Обновлено в 14:04
Политика
Венгрия отказалась экстрадировать в США двух россиян
Венгрия отказала США в экстрадиции двух граждан России, которых Вашингтон подозревает в торговле оружием.
Обновлено в 14:30
Политика
Чечено-ингушскую границу изучили со всех сторон
Конституционный суд рассмотрел запрос главы Ингушетии Конституционный суд (КС) РФ провел публичные слушания по запросу главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о проверке соответствия Конституции РФ ратифицированного парламентом республики и аннулированного Конституционным судом Ингушетии соглашения с Чечней об установлении административной границы между двумя регионами.
Обновлено в 13:44
Политика
Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам
Президент России Владимир Путин провел в Кремле торжественную церемонию вручения государственных наград.
Обновлено в 14:24
Политика
Спикер гордумы Екатеринбурга не поддержал высказывание депутата о СМИ
Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин заявил РИА Новости, что готов выстраивать отношения с представителями СМИ и не поддерживает высказывание в адрес журналистов депутата от партии "Справедливая Россия" Александра Колесникова.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Появилось видео переброски Су-27 с помощью вертолета
Вертолет Ми-26 перебросил 15-тонный истребитель Су-27, взяв его на внешнюю подвеску. Уникальные кадры опубликовали пользователей соцсетей.
Обновлено в 14:34
Политика
Мексика направила США ноту из-за применения оружия на границе
Американский президент Дональд Трамп одобрил применение слезоточивого газа против мигрантов и их детей, которые в минувшее воскресенье, 25 ноября, пытались прорваться из Мексики в США.
Обновлено в 12:55