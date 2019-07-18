Армия и оружие

Украинские морские учения с «рыбацкой лодкой» высмеяли в КитаеРоссийская газета 11:32

Прошедшие в Черном море военные украинско-американские учения Sea Breeze удивили китайские СМИ. Гордость украинских адмиралов - катер проекта "Гюрза" - журналисты назвали обычной "рыбацкой лодкой".
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Китайские СМИ рассказали об украинской «рыбацкой лодке» на военных учениях с США

Взгляд.ру12:34

Китайские СМИ назвали обычной рыбацкой лодкой гордость украинского флота

Life.ru13:16

Sohu (Китай): украино-американские военные учения – сплошной цирк, украинский линкор похож на рыбацкую лодку, Россию им не запугать (Sohu)

ИноСМИ08:14

В Китае удивились учениям Украины с «рыбацкой лодкой»

Рамблер12:15

Украину высмеяли за «рыбацкую лодку» на учениях с США

Газета.Ru11:51

Украинские морские учения с «рыбацкой лодкой» высмеяли в Китае

Российская газета11:32

Китайские СМИ окрестили украинский бронекатер «рыбацкой лодкой»

РЕН ТВ12:56
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:46, Вашингтон
Политика

Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
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Панарин рассказал о своём отношении к Путину

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
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Экономика

Чистая прибыль Blackstone Group в I полугодие сократилась на 29%

Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackstone Group за шесть месяцев 2019 года сократилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,72 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.
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Политика

Рейтинг партии Зеленского за три дня до выборов на Украине вновь вырос

Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» за три дня до выборов в Верховную раду снова вырос до 50%.
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Происшествия

СКР завел уголовное дело против экс-гендиректора Антипинского НПЗ

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Энергоблок №4 на Калининской АЭС подключён к сети после ЧП

Четвёртый энергоблок на Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключён к сети после частичной остановки.
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Пугачева и Галкин появились на юрмальском фестивале Вайкуле

Сложно сказать, - поделилась с журналистами накануне открытия своего юрмальского фестиваля Лайма Вайкуле.
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Впервые антироссийские санкции сроком действия на один год были введены 31 июля 2014 года из-за присоединения Крыма к России и ситуации в Донбассе.
Обновлено в 14:27
Происшествия

В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Политика

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Политика

Медведчук прилетел к Путину в Санкт-Петербург

Медведчук преподнёс Путину это, как новый более "мягкий" мирный план по Донбассу с прямым диалогом Украины и ЛДНР.
Обновлено в 13:36
Происшествия

На заказавшую лекарство маму больного ребенка не стали заводить дело

Обновлено в 14:02
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Транспорт

На Крымском мосту завершена укладка рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Кино

Пол Маккартни работает над мюзиклом

Участник рок-группы The Beatles Пол Маккартни работает над первым в своей карьере мюзиклом "Эта прекрасная жизнь".
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк решили судьбу дочери

Как сообщил таблоид TMZ со ссылкой на близкие к паре источники, Шейк и Купер пришли к соглашению о совместной опеке над дочерью.
Обновлено в 12:42
Политика

Новый владелец «Рустави 2» уволил старого гендиректора

Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как ведущий Георгия Габуния в своей авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес президента России.
Обновлено в 10:49
Общество

Россиянам разрешили обращаться в суд с коллективными исками

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве граждан обращаться с 1 октября этого года в суды с коллективными исками.
Обновлено в 14:13
Политика

Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400

США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие

Войска ЦВО в полном составе подняты по учебной тревоге

Обновлено в 05:15
Авто

Названы самые аварийные марки грузовиков

Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Гаджеты

Список смартфонов Honor, которые получат обновление до Android 10 Q

Ранее компания Huawei опубликовала список смартфонов, которые получат обновление Android 10 Q. Также в нем присутствовали несколько моделей смартфонов Honor.
Обновлено в 05:58
Происшествия

На Красной площади задержан активист с пустым плакатом

Обновлено в 12:47
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Над Ростовской областью военные перехватили самолет противника

В воздухе над Ростовской области истребители Южного военного округа перехватили самолет условного противника, нарушившего границы военного пространства.
Обновлено в 06:12
Экономика

Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Обновлено в 14:13
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В результате ДТП в Туве погибли семь человек

В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
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