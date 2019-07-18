Армия и оружие
Украинские морские учения с «рыбацкой лодкой» высмеяли в КитаеРоссийская газета 11:32
Прошедшие в Черном море военные украинско-американские учения Sea Breeze удивили китайские СМИ. Гордость украинских адмиралов - катер проекта "Гюрза" - журналисты назвали обычной "рыбацкой лодкой".
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:46, Вашингтон
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Политика
Панарин рассказал о своём отношении к Путину
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
Обновлено в 10:59
Экономика
Чистая прибыль Blackstone Group в I полугодие сократилась на 29%
Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackstone Group за шесть месяцев 2019 года сократилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,72 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.
Обновлено в 07:32
Политика
Рейтинг партии Зеленского за три дня до выборов на Украине вновь вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» за три дня до выборов в Верховную раду снова вырос до 50%.
Обновлено в 14:13
Происшествия
СКР завел уголовное дело против экс-гендиректора Антипинского НПЗ
Следственный комитет завел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Энергоблок №4 на Калининской АЭС подключён к сети после ЧП
Четвёртый энергоблок на Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключён к сети после частичной остановки.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин появились на юрмальском фестивале Вайкуле
Сложно сказать, - поделилась с журналистами накануне открытия своего юрмальского фестиваля Лайма Вайкуле.
Обновлено в 12:44
Политика
Избранная глава Еврокомиссии высказалась по антироссийским санкциям
Впервые антироссийские санкции сроком действия на один год были введены 31 июля 2014 года из-за присоединения Крыма к России и ситуации в Донбассе.
Обновлено в 14:27
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Политика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Политика
Медведчук прилетел к Путину в Санкт-Петербург
Медведчук преподнёс Путину это, как новый более "мягкий" мирный план по Донбассу с прямым диалогом Украины и ЛДНР.
Обновлено в 13:36
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Кино
Пол Маккартни работает над мюзиклом
Участник рок-группы The Beatles Пол Маккартни работает над первым в своей карьере мюзиклом "Эта прекрасная жизнь".
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк решили судьбу дочери
Как сообщил таблоид TMZ со ссылкой на близкие к паре источники, Шейк и Купер пришли к соглашению о совместной опеке над дочерью.
Обновлено в 12:42
Политика
Новый владелец «Рустави 2» уволил старого гендиректора
Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как ведущий Георгия Габуния в своей авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес президента России.
Обновлено в 10:49
Общество
Россиянам разрешили обращаться в суд с коллективными исками
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве граждан обращаться с 1 октября этого года в суды с коллективными исками.
Обновлено в 14:13
Политика
Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400
США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
Войска ЦВО в полном составе подняты по учебной тревоге
Обновлено в 05:15
Авто
Названы самые аварийные марки грузовиков
Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Гаджеты
Список смартфонов Honor, которые получат обновление до Android 10 Q
Ранее компания Huawei опубликовала список смартфонов, которые получат обновление Android 10 Q. Также в нем присутствовали несколько моделей смартфонов Honor.
Обновлено в 05:58
Происшествия
На Красной площади задержан активист с пустым плакатом
Обновлено в 12:47
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Над Ростовской областью военные перехватили самолет противника
В воздухе над Ростовской области истребители Южного военного округа перехватили самолет условного противника, нарушившего границы военного пространства.
Обновлено в 06:12
Экономика
Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Обновлено в 14:13
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14