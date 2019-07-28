Армия и оружие
В Донбассе украинские морпехи устроили бунтИзвестия 16:44
В Донбассе украинские морпехи устроили бунт и потребовали улучшения материального обеспечения личного состава. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, зачинщиком инцидента стал старший матрос Роман Бондаренко.
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