Армия и оружие
Украинские летчики провели полеты боевой авиации над Азовским моремРИА Новости 09:56
Украинские летчики самолетов МиГ-29 и Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря, сообщил в среду пресс-центр операции Объединенных сил Украины.
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с чего всё началось
Как сообщили в Министерстве обороны Украины 20 марта, плановые полеты над акваторией Азовского моря совершило звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25, оснащенных боевыми средствами авиационного поражения.РЕН ТВ07:00
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