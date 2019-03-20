Армия и оружие

Украинские летчики провели полеты боевой авиации над Азовским моремРИА Новости 09:56

Украинские летчики самолетов МиГ-29 и Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря, сообщил в среду пресс-центр операции Объединенных сил Украины.
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