Армия и оружие
Украинские летчики провели полеты боевой авиации над Азовским моремРИА Новости 09:56
Украинские летчики самолетов МиГ-29 и Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря, сообщил в среду пресс-центр операции Объединенных сил Украины.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Общество
Беглов и Ведерников помогут семье школьницы, написавшей письмо Путину
Власти Петербурга помогут погасить долги семье школьницы Таси Перчиковой из Томсино, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:38
Гаджеты
Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой
Apple представила обновленные беспроводные наушники AirPods. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 09:28
Наука
Риск ранней смерти может уменьшать одна прогулка в неделю
«Люди, которые раз в неделю прогуливались на свежем воздухе в течение 10 минут, имели на 18% уменьшенный риск ранней смерти», - констатировали специалисты.
Обновлено вчера в 07:58
Спорт
Евгения Медведева: «Я не зациклена на медали»
Обновлено в 08:59
Политика
Порошенко ввел дополнительные санкции против России
Украинский лидер Петр Порошенко ввел новые санкции против некоторых россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:33
Футбол
Роман Зобнин перенес операцию на руке
Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию на правой руке. Футболист сможет вернуться на поле через 4-5 недель.
Обновлено в 08:52
Общество
Власти оштрафовали магазин за помощь бедным
Обновлено в 10:45
Политика
Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Полиция застрелила двух россиян на Бали
Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Авто
Новый седан Honda Envix по цене LADA Vesta Sport появился у дилеров
По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Наука
70 согласных и 40 падежей
Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
Обновлено 18 марта в 11:32
Футбол
Винисиус: «Выбрал лучший проект, а не деньги „Барселоны“»
Обновлено в 02:30
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено в 10:07
Политика
РБК: губернатор Мурманской области Ковтун подала в отставку
Обновлено вчера в 12:01
Экономика
Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.
Обновлено в 08:59
Политика
Токаев вступит в должность президента Казахстана
Председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принесет присягу народу страны и вступит в должность президента республики.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят рядом с Игорем Малашенко
Обновлено в 09:59
Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Единоборства
WBA назначила торги на бой Александра Усика и Дениса Лебедева
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Тимати и Шишкова отпраздновали первый юбилей дочери
Счастливая мама поделилась кадрами с торжества 19 марта наследница основателя лейбла Black Star Тимати и модели Алены Шишковой по имени Алиса отмечает свой первый юбилей — 5 лет.
Обновлено в 06:13
Энергетика
Козак допустил корректировку налогового маневра в нефтяной отрасли
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о возможности небольшой корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы
Обновлено в 10:15
Политика
Мэй попросила ЕС перенести Brexit на 30 июня
Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 08:22