Армия и оружие
Украинские корабли везли пушки, пулеметы и гранатометы
Украинские корабли везли пушки, пулеметы и гранатометыВести.Ru11:36
На арестованных украинских кораблях обнаружен целый арсенал. Российские пограничники сообщают, что изъяли 4 скорострельных 30-миллиметровых пушки и более 700 снарядов к ним, 4 автоматических гранатомета АГС-17, пишет агентство военных новостей "Интерфакс-АВН".
Вести.Ru11:36
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