Политика

Украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив
Газета.Ru
17:22

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что власти страны намерены вскоре снова осуществить проход военных кораблей через Керченский пролив, передает "Би-би-си Украина". По его словам, для Киева это принципиальный вопрос, который не допускает промедления.
Газета.Ru17:22
Александр Турчинов
Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределений новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма. Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить.
— Александр Турчинов, украинский политикБИЗНЕС Online 08:45
с чего всё началось
Ранее сегодня в интервью Би-би-си
 Турчинов заявил, что Украина не намерена отказываться от направления своих военных кораблей в Азовское море через Керченский пролив и не исключает для себя возможности уничтожить Крымский мост.
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