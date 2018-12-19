Политика
Украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив
Украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский проливГазета.Ru17:22
Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что власти страны намерены вскоре снова осуществить проход военных кораблей через Керченский пролив, передает "Би-би-си Украина". По его словам, для Киева это принципиальный вопрос, который не допускает промедления.
Газета.Ru17:22
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Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределений новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма. Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить.
— Александр Турчинов, украинский политикБИЗНЕС Online 08:45
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