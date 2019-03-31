Политика
Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими черниламиВести.Ru 11:44
На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами. Об этом рассказал на брифинге в штабе депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев.
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