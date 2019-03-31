Политика

Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими черниламиВести.Ru 11:44

На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами. Об этом рассказал на брифинге в штабе депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев.
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Избирателям в Киеве дали расписаться исчезающими чернилами

Газета.Ru12:02

Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами

Вести.Ru11:44

Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве

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На украинских выборах нашли «самое интересное нарушение»

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Штаб Порошенко сообщил о ручках с исчезающими чернилами на участке в Киеве

РИА Новости11:37

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Rusvesna.su10:48
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
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Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах

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СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.
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Российские автолюбители в прошлом месяце приобрели 8 499 новых автомобилей Renault.
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Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
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25-летняя волгоградка погибла на Бали

В середине марта 25-летняя Ольга Трушик отправилась в долгожданное путешествие на Бали.
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В Екатеринбурге уточнили сроки восстановления Краснознамённой группы

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Более 600 сообщений о нарушениях зафиксировано на выборах на Украине

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Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева

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Движение машин около закрытых станций метро осуществляется штатно

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Найем сообщил о переговорах Зеленского и Тимошенко об объединении

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Лавров рассказал о причинах пребывания российских военных в Венесуэле

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты находятся на территории Венесуэлы на законных основаниях.
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