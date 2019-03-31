Политика
Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в КиевеNews.ru 11:34
Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Алексеев, представитель штаба действующего президента Украины и кандидата на новый срок.
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Здоровье
Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний
Медики советуют бдительно следить за состоянием кожи, особенно в тех случаях, когда с ней не все в порядке.
Обновлено в 06:50
Экономика
Пенсии и ОСАГО: какие законы вступают в силу в апреле
2 апреля вступает в силу еще одно пенсионное новшество — заявление о добровольной уплате взноса в пенсионный фонд станет можно подавать онлайн — через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова
Обновлено в 09:07
Политика
Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах
Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.
Обновлено в 09:09
Происшествия
На Бали погибла российская туристка
На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Политика
Шарий сделал прогноз на итоги первого тура выборов президента Украины
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал ход президентских выборов на Украине и назвал кандидатов, которые, по его мнению, вероятнее всего пройдут во второй тур.
Обновлено в 09:44
Спорт
Гимнастка Дина Аверина взяла два золота на этапе Гран-при
Россиянка стала первой в упражнениях с лентой и булавами Россиянка Дина Аверина взяла две золотых награды в упражнениях с лентой и булавами на этапе Гран-при по художественной гимнастике во Франции.
Обновлено в 13:28
Политика
США и ЕС обвинили в попытках повлиять на выборы президента на Украине
Дипломатов Соединенных Штатов и ряда стран Европейского союза обвинили в попытке повлиять на президентские выборы на Украине, которые проходят 31 марта.
Обновлено в 13:02
Кино
Стали известны лауреаты 32-й кинопремии «Ника»
Обновлено вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Ольга Зуева спровоцировала слухи о помолвке с Данилой Козловским
Ольга Зуева спровоцировала слухи о помолвке с Данилой Козловским Стоит отметить, что какие-либо слухи о себе ни Ольги Зуева, ни Данила Козловский не комментируют.
Обновлено в 07:03
Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда
"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:24
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
В Казахстане прорвало плотину. Вода идет на Кокшетау
Кенесаринскую плотину прорвало в Акмолинской области В Казахстане прорвало Кенесаринскую плотину, расположенную в Акмолинской области.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет
На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено вчера в 05:49
Кино
Вышел первый трейлер хоррора «Проклятие Аннабель-3»
Pictures появился трейлер фильма ужасов «Проклятие Аннабель-3», режиссером которого выступил Гари Доберман.
Обновлено в 06:58
Футбол
Ракицкий рассказал, кому посвятил свой первый гол за «Зенит»
Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился эмоциями от своего первого гола в составе клуба из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 10:54
Политика
Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир*
Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России и признана террористической).
Обновлено в 10:30
Политика
Китай продлил заморозку тарифов на ввоз автомобилей из США
Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.
Обновлено в 10:29
Политика
Зеленский с иронией отнесся к лидерству в президентской гонке
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое лидерство на президентских выборах после публикации первых экзитполов.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес
Женатый Максим Дунаевский появился на публике с новой пассией
Композитор Максим Дунаевский пришел на премию "Ника" с новой спутницей, передает StarHit.
Обновлено в 05:41
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
Обновлено в 13:15
Политика
Голосование на выборах президента Украины прошло в Антарктиде
Ранее голосование на выборах президента Украины прошло в Австралии и началось в США.
Обновлено в 11:39
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА наказал себя сам»
ЦСКА упустил победу над "Уфой" в самом конце – Тяжело принять такой результат, – признал Гончаренко.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Т-90С сравнили с зарубежными танками
Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Политика
Как голосуют на выборах президента Украины в Польше
Украинские активисты размещали в соцсетях снимки, на которых видно, что желающих проголосовать на избирательном участке в столице Польши очень много, сообщали, что в очереди стоят сотни людей.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Аваков рассказал о добивавшем нацгвардейцев одессите
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал об одессите, который добивал сбитых автомобилем бойцов Национальной гвардии Украины Свою запись Аваков разместил в Facebook.
Обновлено в 10:59