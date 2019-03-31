Политика

Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в КиевеNews.ru 11:34

Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Алексеев, представитель штаба действующего президента Украины и кандидата на новый срок.
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Штаб Порошенко нашел ручки с исчезающими чернилами на участке в Киеве

Телеканал 360°13:13

На украинских выборах нашли «самое интересное нарушение»

Lenta.ru11:30

Избирателям в Киеве дали расписаться исчезающими чернилами

Газета.Ru12:02

Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами

Вести.Ru11:44

Штаб Порошенко сообщил о ручках с исчезающими чернилами на участке в Киеве

РИА Новости11:37

Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве

News.ru11:34

В полицию Украины поступило 1,7 тыс. сообщений о нарушениях на выборах

РБК12:29
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Политика

Экзитпол: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов

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