Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в КиевеNews.ru 11:34

Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Алексеев, представитель штаба действующего президента Украины и кандидата на новый срок.

Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве

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