Футбол
Украинские футболисты поддержали антироссийскую акцию клубов ГрузииТелеканал 360° 13:48
Ранее стало известно, что несколько грузинских клубов поддержали антироссийские акции на матчах 19-го тура чемпионата Грузии. Футболисты кутаисского «Торпедо», руставского «Рустави» и тбилисского «Локомотива» вышли на матчи в футболках с надписями: «Мы из Грузии и наша страна оккупирована Россией».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:48, Вашингтон
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