Общество

Украинские электрички вызвали страх у пользователей СетиГазета.Ru 04:15

Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин. Об этом передают в РИА "Новости". Пользователь Лора Манек выложила в своем фейсбуке соответствующий пост с фотографиями.
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