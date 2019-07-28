Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей СетиГазета.Ru 04:15
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин. Об этом передают в РИА "Новости". Пользователь Лора Манек выложила в своем фейсбуке соответствующий пост с фотографиями.
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Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Рябков сообщил о проведении первых операций через INSTEX
Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Жертвами непогоды в Италии стали три человека
Три человека стали жертвами непогоды, которая обрушилась на Италию после длительного периода жары с аномально высокими температурами.
Обновлено в 04:39
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Задержанный в Москве активист вскрыл вены в отделе полиции
Один из задержанных на акции протеста в Москве попытался покончить с собой в отделе полиции.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
С-400 под ударом? СМИ рассказали о «выключателе» лучших систем ПВО в мире
Информационное издание «Правда-ТВ», сообщает о том, что российские системы противовоздушной и противоракетной обороны могут оказаться под ударом американских ракет.
Обновлено в 09:20
Общество
В Сети опубликовали кажущийся цветным черно-белый снимок
На портале Reddit был опубликован черно-белый снимок с нанесенной на нем цветной сеткой.
Обновлено в 08:20
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено в 10:49
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Обновлено в 09:06
Политика
В ходе акции протеста в центре столицы полицейские действовали жестко и нанесли травмы большому количеству людей
Муниципальному депутату Александре Парушиной в ходе акции разбили голову дубинкой.
Обновлено вчера в 11:05
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено в 10:53
Происшествия
У США не было всей информации о работе Boeing 737 MAX 8
Только после крушения Boeing 737 MAX в Индонезии специалисты ФАУ приступили к изучению информации об имеющейся в лайнерах данного типа системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — «Система улучшения характеристик манёвренности»).
Обновлено в 04:21
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
«Алавес» арендует у «Севильи» Алейша Видаля
Хавбек "Севильи" Алейш Видаль перейдет этим летом в "Алавес", утверждает Marca.
Обновлено в 03:30
Автоспорт
Квят финишировал третьим на Гран-при «Формулы-1» в Германии
Обновлено в 11:09
Религия
Патриарх Кирилл начал литургию в честь Дня крещения Руси
Обновлено в 03:17
Политика
СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы».
Обновлено в 04:48
Происшествия
Один человек погиб при взрыве в сирийском Африне
В Сирии при взрыве в городе Африн погиб один человек, 16 получили ранения. Взрыв произошел на севере Сирии, передает Анатолийское агентство.
Обновлено в 10:36
Футбол
ЦСКА и «Локомотив» назвали составы на матч чемпионата России
Московский ЦСКА и столичный "Локомотив" объявили стартовые составы на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:00
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии флотоводцев ко Дню ВМФ
Министерство обороны России в честь Дня Военно-морского флота опубликовало уникальные фотографии известных российских флотоводцев.
Обновлено вчера в 18:36
Экономика
Собственные доходы Брянской области за 5 лет выросли на 11 млрд рублей
Собственные доходы Брянской области за 5 лет выросли на 11 млрд рублей. Такие данные привели «Брянским новостям» в областном правительстве.
Обновлено в 01:57
Кино
Режиссер нового «Короля Льва» спрятал в фильме настоящий снимок
Режиссер нового мультфильма «Король Лев» Джон Фавро рассказал о спрятанной в ленте сцены, которые была снята «по-настоящему», об этом 28 июля он сообщил на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:08