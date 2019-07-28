Общество

Украинские электрички вызвали страх у пользователей СетиГазета.Ru 04:15

Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин. Об этом передают в РИА "Новости". Пользователь Лора Манек выложила в своем фейсбуке соответствующий пост с фотографиями.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Пользователи соцсетей ужаснулись виду украинских электричек

Известия04:53

Украинцев потрясли фото разваливающейся электрички Киев — Казатин

ФАНвчера в 03:43

Украинские «зомби-скотовозки» ужаснули соцсети

Вести.Ru06:33

Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети

Газета.Ru04:15

Украинские электрички пережили зомби-апокалипсис

РЕН ТВ03:49

«Как из кино про зомби»: украинские электрички испугали пользователей Сети

РИА Новости02:46

Состояние украинских электричек шокировало пользователей Сети

Российская газета07:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:11, Вашингтон
Технологии

Почему приложения для здорового образа жизни могут быть опасны

Разумеется, эта проблема простирается далеко за пределы приложений для курильщиков - в эту категорию также попадают мобильные программы для потери веса, тренировки, медитации и поддержания психического здоровья.
Обновлено в 07:54
Религия

Крестный ход «новой церкви» Украины начался в Киеве

Крестный ход «новой церкви» Украины от Софийской площади к памятнику князю Владимиру проходит в Киеве, его возглавляет митрополит Епифаний.
Обновлено в 07:26
Политика

В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве

Обновлено в 04:57
Происшествия

Навального доставили из спецприёмника в больницу

Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО

Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Власти КНДР отпустили задержанное российское судно

Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Спорт

Рылов завоевал серебро на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира

Российский пловец Евгений Рылов завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено в 07:27
Происшествия

Несогласованный митинг оппозиции начался с задержаний

Обновлено вчера в 06:39
Происшествия

Главу администрации Ленинского района Крыма поймали на взятке

Руководитель администрации Ленинского района Республики Крым задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского МВД 28 июля.
Обновлено в 06:49
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:13
Общество

Наина Ельцина установила возле Ельцин-центра мемориальную лавочку

Борис и Наина Ельцины поженились в 1956 году в Верхней Исети (Свердловская область) и были вместе до смерти первого российского лидера в 2007 году.
Обновлено в 07:31
Футбол

Оренбург — Зенит 0:1 (2-й тайм)

Обновлено в 07:46
Спорт

Россиянин Лебедев возглавил сборную США по лыжной акробатике

Россиянин Владимир Лебедев возглавил сборную США по лыжной акробатике, сообщает пресс-служба Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США.
Обновлено в 07:43
Наука

Московские ученые заподозрили связь между развитием шизофрении и кошками

Московские ученые решили проверить, насколько часто токсоплазмоз встречается у пациентов с шизофренией.
Обновлено 26 июля в 07:00
Происшествия

В Канаде спасли двух из трех запутавшихся в сетях полярных китов

Спасательная экспедиция смогла обнаружить и освободить от рыболовецких снастей двух из трех полярных китов, заплывших в начале месяца в канадский залив Святого Лаврентия.
Обновлено в 03:10
Политика

Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

В Петербурге прошел главный военно-морской парад

Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
Обновлено в 05:14
Футбол

Бэйл прибыл в Китай для перехода в «Цзянсу Сунин»

Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

Обновлено вчера в 22:20
Политика

Польша собралась пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима

Обновлено 26 июля в 16:05
Гаджеты

Бывший сотрудник Nokia объяснил фиаско Windows Phone

Бывший инженер компании Nokia, который был участником разработки смартфонов на базе Windows Phone, рассказал о причинах неудачи и малой популярности у пользователей этого гаджета, сообщает портал Ferra.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика

Счетная палата признала провал пенсионной системы в России

Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.
Обновлено 26 июля в 08:57
Наука

Пень-зомби обнаружен в Новой Зеландии

Ученые Оклендского технологического университета в Новой Зеландии обнаружили, что пень агатиса южного относится к гигантскому суперорганизму, состоящему из сотен деревьев.
Обновлено в 03:34
Общество

Жительница Березников станцевала на шесте у крыльца мэрии

Пермячка устроила зажигательные танцы на шесте у здания городской мэрии.
Обновлено вчера в 20:55
Общество

В храме объяснили помощь митингующим на Тверской

Обновлено вчера в 16:30
Игры

В мультиплеерном режиме Doom Eternal будет доступно шесть карт

На момент запуска в игре будет доступно шесть карт и пять видов демонов, в дальнейшем разработчики планируют добавить новых героев.
Обновлено вчера в 10:27
Общество

Совет Федерации одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет

Совет Федерации одобрил закон, который позволит большему количеству малообеспеченных семей получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено 26 июля в 10:35
Происшествия

Украинцы собирают деньги на похороны убитой в Берлине соотечественницы

Жители Украины собирают деньги на доставку из Германии тела убитой 25-летней Натальи Михайлюк из города Заставна Черновицкой области и похороны ее на родине.
Обновлено в 08:00
Здоровье

Редкие болезни становятся частыми

О редких, или сиротских, болезнях говорят все чаще.
Обновлено в 07:50
Главное