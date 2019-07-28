Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей СетиГазета.Ru 04:15
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин. Об этом передают в РИА "Новости". Пользователь Лора Манек выложила в своем фейсбуке соответствующий пост с фотографиями.
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Технологии
Почему приложения для здорового образа жизни могут быть опасны
Разумеется, эта проблема простирается далеко за пределы приложений для курильщиков - в эту категорию также попадают мобильные программы для потери веса, тренировки, медитации и поддержания психического здоровья.
Обновлено в 07:54
Религия
Крестный ход «новой церкви» Украины начался в Киеве
Крестный ход «новой церкви» Украины от Софийской площади к памятнику князю Владимиру проходит в Киеве, его возглавляет митрополит Епифаний.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО
Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Спорт
Рылов завоевал серебро на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира
Российский пловец Евгений Рылов завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено в 07:27
Происшествия
Несогласованный митинг оппозиции начался с задержаний
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия
Главу администрации Ленинского района Крыма поймали на взятке
Руководитель администрации Ленинского района Республики Крым задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского МВД 28 июля.
Обновлено в 06:49
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:13
Общество
Наина Ельцина установила возле Ельцин-центра мемориальную лавочку
Борис и Наина Ельцины поженились в 1956 году в Верхней Исети (Свердловская область) и были вместе до смерти первого российского лидера в 2007 году.
Обновлено в 07:31
Футбол
Оренбург — Зенит 0:1 (2-й тайм)
Обновлено в 07:46
Спорт
Россиянин Лебедев возглавил сборную США по лыжной акробатике
Россиянин Владимир Лебедев возглавил сборную США по лыжной акробатике, сообщает пресс-служба Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США.
Обновлено в 07:43
Наука
Московские ученые заподозрили связь между развитием шизофрении и кошками
Московские ученые решили проверить, насколько часто токсоплазмоз встречается у пациентов с шизофренией.
Обновлено 26 июля в 07:00
Происшествия
В Канаде спасли двух из трех запутавшихся в сетях полярных китов
Спасательная экспедиция смогла обнаружить и освободить от рыболовецких снастей двух из трех полярных китов, заплывших в начале месяца в канадский залив Святого Лаврентия.
Обновлено в 03:10
Политика
Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
Обновлено в 05:14
Футбол
Бэйл прибыл в Китай для перехода в «Цзянсу Сунин»
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Польша собралась пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Обновлено 26 июля в 16:05
Гаджеты
Бывший сотрудник Nokia объяснил фиаско Windows Phone
Бывший инженер компании Nokia, который был участником разработки смартфонов на базе Windows Phone, рассказал о причинах неудачи и малой популярности у пользователей этого гаджета, сообщает портал Ferra.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.
Обновлено 26 июля в 08:57
Наука
Пень-зомби обнаружен в Новой Зеландии
Ученые Оклендского технологического университета в Новой Зеландии обнаружили, что пень агатиса южного относится к гигантскому суперорганизму, состоящему из сотен деревьев.
Обновлено в 03:34
Общество
Жительница Березников станцевала на шесте у крыльца мэрии
Пермячка устроила зажигательные танцы на шесте у здания городской мэрии.
Обновлено вчера в 20:55
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Игры
В мультиплеерном режиме Doom Eternal будет доступно шесть карт
На момент запуска в игре будет доступно шесть карт и пять видов демонов, в дальнейшем разработчики планируют добавить новых героев.
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Совет Федерации одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет
Совет Федерации одобрил закон, который позволит большему количеству малообеспеченных семей получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено 26 июля в 10:35
Происшествия
Украинцы собирают деньги на похороны убитой в Берлине соотечественницы
Жители Украины собирают деньги на доставку из Германии тела убитой 25-летней Натальи Михайлюк из города Заставна Черновицкой области и похороны ее на родине.
Обновлено в 08:00
Здоровье
Редкие болезни становятся частыми
О редких, или сиротских, болезнях говорят все чаще.
Обновлено в 07:50