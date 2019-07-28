Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей СетиГазета.Ru 04:15
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин. Об этом передают в РИА "Новости". Пользователь Лора Манек выложила в своем фейсбуке соответствующий пост с фотографиями.
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Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение
Обновлено вчера в 15:00
Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
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«АвтоВАЗ» рассказал о хэтчбеке Lada Vesta
Как планировалось в компании, обновленное семейство Lada Vesta будет поставляться на рынок в следующем порядке: седан и хэтчбек, а за ними универсал и универсал «Кросс».
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Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
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Армия и оружие
Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видео
Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО.
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Происшествия
В Петербурге найден мертвым экс-чемпион России по кикбоксингу
Бывшего чемпиона России по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге.
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Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
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Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
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Общество
Психологи дали советы возвращающимся из отпуска
Специалисты московского департамента труда и социальной защиты рекомендовали возвращаться из отпуска к середине рабочей недели, чтобы до выходных оставалось меньше дней.
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Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов
Обновлено в 03:53
Происшествия
Задержанный в Москве активист вскрыл вены в отделе полиции
Один из задержанных на акции протеста в Москве попытался покончить с собой в отделе полиции.
Обновлено в 10:47
Футбол
«Челси» обыграл «Рединг» в матче с семью голами
«Челси» в товарищеском матче одержал победу над «Редингом». Встреча порадовала болельщиков обилием голов.
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Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
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Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
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Иран счел захват своего танкера в Гибралтаре нарушением ядерной сделки
Власти Ирана расценивают захват Великобританией иранского нефтяного танкера в Гибралтаре как нарушение ядерной сделки от 2015 года.
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Армия и оружие
Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива
Британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan прибыл для защиты морских торговых перевозок в воды Ормузского пролива, где ранее Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
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Наркотики в виде головы Трампа нашли на Ибице
Таблетки экстази в виде головы президента США Дональда Трампа обнаружили на испанском курорте Ибица.
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Эксперты рассказали о пользе гвоздики для похудения
Американские эксперты рассказали о полезных свойствах гвоздики для похудения.
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В Гонконге против протестующих применили слезоточивый газ
Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, сообщает South China Morning Post.
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Футбол
ЦСКА — Локомотив 1:0 (1-й тайм)
Система видеоассистента рефери (VAR) первый раз в истории была использована на матче Российской премьер-лиги.
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Общество
Более 850 тыс. москвичей посетили культурные мероприятия в субботу
Более 850 тыс. человек посетили культурные и спортивные мероприятия, организованные в Москве в субботу, 27 июля.
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11 звезд АПЛ сдали положительные допинг-пробы и не понесли наказания
В Великобритании 11 звездных игроков местной Премьер-лиги сдали положительные допинг-пробы и не понесли за это ответственности, рассказал источник таблоида Mirror.co.uk.
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Галкин поделился нежным фото дочери Лизы с её двоюродным братом
Юморист Максим Галкин, отдыхающий вместе с семьёй в латвийской Юрмале, опубликовал трогательное фото, на котором его пятилетняя дочка Лиза поздравляет двоюродного брата с днём рождения.
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Создан способ зарядки смартфона от человеческого тела
Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» назвали способ, благодаря которому можно преобразовать в электроэнергию тепло человеческого тела.
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