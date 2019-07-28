Общество

Пользователи соцсетей ужаснулись виду украинских электричекИзвестия 04:53

Пользователи социальных сетей оценили внешний вид и состояние пригородных поездов, двигающихся по маршруту Киев – Казатин на Украине. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 28 июля.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Пользователи соцсетей ужаснулись виду украинских электричек

Известия04:53

Украинские «зомби-скотовозки» ужаснули соцсети

Вести.Ru06:33

Украинцев потрясли фото разваливающейся электрички Киев — Казатин

ФАНвчера в 03:43

Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети

Газета.Ru04:15

Украинские электрички пережили зомби-апокалипсис

РЕН ТВ03:49

«Как из кино про зомби»: украинские электрички испугали пользователей Сети

РИА Новости02:46

Украинские электрички сравнили с поездами из фильмов про зомби

News.ru05:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
Общество

Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка

Обновлено в 05:40
Религия

На Крестный ход «новой церкви» Украины пришли не более 2 тыс. человек

Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси.
Обновлено в 05:34
Политика

Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского

Обновлено в 03:33
Политика

В Грузии пройдёт митинг за восстановление прежних отношений с Россией

По мнению организаторов митинга, правящая власть показала свою неспособность предотвратить ситуацию, приведшую к обострению отношений с Россией, а значит должна уйти, чтобы могли прийти те, кто сможет начать процесс урегулирования отношений с Россией, Абхазией и Южной Осетией.
Обновлено 25 июля в 17:09
Общество

Из подтопленного района Приамурья эвакуировали более тысячи человек

Больше тысячи человек эвакуированы из Мазановского района Приамурья из-за сильных паводков, сообщает региональное правительство.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие

В Петербурге прошел главный военно-морской парад

Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
Обновлено в 05:14
Общество

Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза

Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:08
Единоборства

Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Навального доставили в больницу из спецприемника

Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Авто

Плюшевый автомобиль-собаку заметили на дорогах в Петербурге

Обновлено в 02:30
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 15:13
Политика

Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами

Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
Обновлено в 06:00
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

Власти КНДР отпустили задержанное российское судно

Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье

Учёные раскрыли главные секреты долголетия

Обновлено в 01:24
Футбол

«Алавес» арендует у «Севильи» Алейша Видаля

Хавбек "Севильи" Алейш Видаль перейдет этим летом в "Алавес", утверждает Marca.
Обновлено в 03:30
Авто

Blaupunkt возобновила выпуск магнитолы из 1980-х

В комплекте с Bremen SQR 46 DAB поставляется микрофон и пульт управления. Цена современного варианта Bremen SQR 46 DAB составляет 449 евро.
Обновлено в 05:23
Политика

Иностранцам могут запретить владеть интернет-компаниями в России

Значимым ресурсом сможет владеть гражданин России, иностранное владение ограничится до 20%.
Обновлено 26 июля в 11:52
Происшествия

Петербурженка потянулась за котом и выпала с окна на девятом этаже

Обновлено в 06:33
Здоровье

На водозаборах Благовещенска в воду добавляют дополнительный хлор

В целях профилактики инфекций на водозаборах Благовещенска идет дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование.
Обновлено в 05:58
Футбол

«Тамбов» и «Спартак» начали матч 3-го тура РПЛ

В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» стартовал футбольный матч между «Тамбовом» и московским «Спартаком».
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

В Санкт-Петербурге погиб известный видеоблогер из Белоруссии

Популярный белорусский видеоблогер погиб в Санкт-Петербурге во время съемок очередного ролика.
Обновлено вчера в 10:55
Музыка

Гитару с автографами музыкантов The Doors продали на аукционе в РФ

На аукционе «Литфонда» гитару с автографами всех участников американской рок-группы The Doors продали за 950 тысяч рублей.
Обновлено в 02:14
Общество

28 июля в Москве станет последним жарким днем перед похолоданием

Уже с понедельника арктический циклон принесет в столицу понижение температуры Воскресенье, 28 июля, станет последним жарким днем в Москве перед резким похолоданием.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве

МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 06:54
Общество

Умерла актриса, озвучивавшая Минни Маус

Обновлено в 05:46
Гаджеты

Huawei готовит к выходу два флагманских процессора для смартфонов

По новым данным, в 2019 году будут представлены две новые однокристальные платформы, причем одна из них уже получит встроенный 5G-модем.
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Авто

Краснодарский край вошел в топ-5 регионов России по количеству люксовых авто

Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге российских регионов по количеству зарегистрированных люксовых машин и спорткаров.
Обновлено в 05:24
Общество

Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними здороваться

Обновлено вчера в 22:11
Главное