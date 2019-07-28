Общество
Пользователи соцсетей ужаснулись виду украинских электричекИзвестия 04:53
Пользователи социальных сетей оценили внешний вид и состояние пригородных поездов, двигающихся по маршруту Киев – Казатин на Украине. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 28 июля.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Обновлено в 05:40
Религия
На Крестный ход «новой церкви» Украины пришли не более 2 тыс. человек
Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси.
Обновлено в 05:34
Политика
В Грузии пройдёт митинг за восстановление прежних отношений с Россией
По мнению организаторов митинга, правящая власть показала свою неспособность предотвратить ситуацию, приведшую к обострению отношений с Россией, а значит должна уйти, чтобы могли прийти те, кто сможет начать процесс урегулирования отношений с Россией, Абхазией и Южной Осетией.
Обновлено 25 июля в 17:09
Общество
Из подтопленного района Приамурья эвакуировали более тысячи человек
Больше тысячи человек эвакуированы из Мазановского района Приамурья из-за сильных паводков, сообщает региональное правительство.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
Обновлено в 05:14
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:08
Единоборства
Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Авто
Плюшевый автомобиль-собаку заметили на дорогах в Петербурге
Обновлено в 02:30
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
Обновлено в 06:00
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье
Учёные раскрыли главные секреты долголетия
Обновлено в 01:24
Футбол
«Алавес» арендует у «Севильи» Алейша Видаля
Хавбек "Севильи" Алейш Видаль перейдет этим летом в "Алавес", утверждает Marca.
Обновлено в 03:30
Авто
Blaupunkt возобновила выпуск магнитолы из 1980-х
В комплекте с Bremen SQR 46 DAB поставляется микрофон и пульт управления. Цена современного варианта Bremen SQR 46 DAB составляет 449 евро.
Обновлено в 05:23
Политика
Иностранцам могут запретить владеть интернет-компаниями в России
Значимым ресурсом сможет владеть гражданин России, иностранное владение ограничится до 20%.
Обновлено 26 июля в 11:52
Здоровье
На водозаборах Благовещенска в воду добавляют дополнительный хлор
В целях профилактики инфекций на водозаборах Благовещенска идет дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование.
Обновлено в 05:58
Футбол
«Тамбов» и «Спартак» начали матч 3-го тура РПЛ
В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» стартовал футбольный матч между «Тамбовом» и московским «Спартаком».
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
В Санкт-Петербурге погиб известный видеоблогер из Белоруссии
Популярный белорусский видеоблогер погиб в Санкт-Петербурге во время съемок очередного ролика.
Обновлено вчера в 10:55
Музыка
Гитару с автографами музыкантов The Doors продали на аукционе в РФ
На аукционе «Литфонда» гитару с автографами всех участников американской рок-группы The Doors продали за 950 тысяч рублей.
Обновлено в 02:14
Общество
28 июля в Москве станет последним жарким днем перед похолоданием
Уже с понедельника арктический циклон принесет в столицу понижение температуры Воскресенье, 28 июля, станет последним жарким днем в Москве перед резким похолоданием.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве
МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 06:54
Общество
Умерла актриса, озвучивавшая Минни Маус
Обновлено в 05:46
Гаджеты
Huawei готовит к выходу два флагманских процессора для смартфонов
По новым данным, в 2019 году будут представлены две новые однокристальные платформы, причем одна из них уже получит встроенный 5G-модем.
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Авто
Краснодарский край вошел в топ-5 регионов России по количеству люксовых авто
Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге российских регионов по количеству зарегистрированных люксовых машин и спорткаров.
Обновлено в 05:24
Общество
Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними здороваться
Обновлено вчера в 22:11