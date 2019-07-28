Пользователи социальных сетей оценили внешний вид и состояние пригородных поездов, двигающихся по маршруту Киев – Казатин на Украине. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 28 июля.

Религия На Крестный ход «новой церкви» Украины пришли не более 2 тыс. человек Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси.

Политика В Грузии пройдёт митинг за восстановление прежних отношений с Россией По мнению организаторов митинга, правящая власть показала свою неспособность предотвратить ситуацию, приведшую к обострению отношений с Россией, а значит должна уйти, чтобы могли прийти те, кто сможет начать процесс урегулирования отношений с Россией, Абхазией и Южной Осетией.

Общество Из подтопленного района Приамурья эвакуировали более тысячи человек Больше тысячи человек эвакуированы из Мазановского района Приамурья из-за сильных паводков, сообщает региональное правительство.

Общество Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.

Единоборства Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Происшествия Навального доставили в больницу из спецприемника Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.

Политика Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Происшествия Власти КНДР отпустили задержанное российское судно Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.

Футбол «Алавес» арендует у «Севильи» Алейша Видаля Хавбек "Севильи" Алейш Видаль перейдет этим летом в "Алавес", утверждает Marca.

Авто Blaupunkt возобновила выпуск магнитолы из 1980-х В комплекте с Bremen SQR 46 DAB поставляется микрофон и пульт управления. Цена современного варианта Bremen SQR 46 DAB составляет 449 евро.

Политика Иностранцам могут запретить владеть интернет-компаниями в России Значимым ресурсом сможет владеть гражданин России, иностранное владение ограничится до 20%.

Здоровье На водозаборах Благовещенска в воду добавляют дополнительный хлор В целях профилактики инфекций на водозаборах Благовещенска идет дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование.

Происшествия В Санкт-Петербурге погиб известный видеоблогер из Белоруссии Популярный белорусский видеоблогер погиб в Санкт-Петербурге во время съемок очередного ролика.

Музыка Гитару с автографами музыкантов The Doors продали на аукционе в РФ На аукционе «Литфонда» гитару с автографами всех участников американской рок-группы The Doors продали за 950 тысяч рублей.

Общество 28 июля в Москве станет последним жарким днем перед похолоданием Уже с понедельника арктический циклон принесет в столицу понижение температуры Воскресенье, 28 июля, станет последним жарким днем в Москве перед резким похолоданием.

Происшествия Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.

Гаджеты Huawei готовит к выходу два флагманских процессора для смартфонов По новым данным, в 2019 году будут представлены две новые однокристальные платформы, причем одна из них уже получит встроенный 5G-модем.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.