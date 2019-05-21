Политика
Украинские дипломаты выдали польских евреев на фото за крымских татарРИА Новости вчера в 23:58
Посольство Украины в США выдало фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар 1944 года, обратило внимание российское посольство в Вашингтоне. Восемнадцатого мая отмечался день памяти жертв депортации крымских татар.
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Украинское посольство выдало фото из гетто за депортацию крымских татар
Московский Комсомолецвчера в 23:53
Украинское посольство выдало фото из Музея холокоста за депортацию крымских татар
RT на русскомвчера в 23:31
Посольство Украины выдало фото из музея Холокоста за депортацию крымских татар
Газета.Ruвчера в 23:45
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