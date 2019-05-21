Украинские дипломаты выдали польских евреев на фото за крымских татарРИА Новости вчера в 23:58

Посольство Украины в США выдало фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар 1944 года, обратило внимание российское посольство в Вашингтоне. Восемнадцатого мая отмечался день памяти жертв депортации крымских татар.

Украинские дипломаты выдали польских евреев на фото за крымских татар

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