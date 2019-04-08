Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕРИА Новости 11:00

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
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Борислав Береза
Представители Германии выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того, была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили движение противостояния с ними.
— Борислав Береза, украинский политикРБК 12:37

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